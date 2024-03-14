民主基金會卡韓國瑜 王鴻薇轟民進黨：把國家當我家

台灣民主基金會董事會3月即將進行改選，民進黨疑似為了架空立法院長韓國瑜，在董事名單中動手腳。國民黨立委王鴻薇今天痛批，雖然昨日民主基金會已把政黨比例改為國民黨4席、民進黨4席、民眾黨1席，但其實在政黨、政府代表外，還安插民進黨人士做為財經代表、非政府組織團體（NGO）代表，這種把國家當我家、寄生政府的行為，令人不齒。

王鴻薇表示，之前民進黨公然違法章程，在第一時間公布台灣民主基金會董事名單，竟然將政黨代表調整為民進黨席次5席，完全不符合立法院實際政黨比例，或許知道自己吃相太難看引發爭議，所以又緊急把前立委羅致政換掉。

王鴻薇指出，但是政黨代表以外的董事，席次卻有外交部長吳釗燮、總統府秘書長林佳龍、貿協董事長黃志芳、陳秀慧等人，全都是民進黨。政府代表是黨籍人士就算了，黃志芳、陳秀慧兩位還用財經代表跟NGO代表來包裝，假裝中立，讓「綠友友」繼續盤據民主基金會董事會。

王鴻薇認為，民進黨這樣的安排，使國民黨和民眾黨兩黨的董事席次加起來，也不足以抗衡民進黨的席次。民進黨完全要掌控民主基金會除了卡韓、架空韓，最重要是要確保自己「綠友友」小金庫的資金鏈。她痛批，「民進黨這種國家就是我家，吃乾抹淨、一點都不手軟的行為，讓人完全不能接受也令人不齒」。