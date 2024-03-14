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徐巧芯：政府採購新冠疫苗貴4成 價差誰賺走？

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
國民黨立委蘇清泉指出，BNT賣給中南美洲國家一劑8、9塊美元，賣給美國政府一劑19美元，賣給台灣28美元到32美元；政府搞到43美元當然有貓膩，直接公布讓全民檢視。圖/聯合報系資料照
國民黨立委蘇清泉指出，BNT賣給中南美洲國家一劑8、9塊美元，賣給美國政府一劑19美元，賣給台灣28美元到32美元；政府搞到43美元當然有貓膩，直接公布讓全民檢視。圖/聯合報系資料照

衛生福利部前部長陳時中昨為疫苗採購引發的誹謗告訴出庭作證，也讓外界得知政府與BNT簽的草約疫苗一劑要價43美元。國民黨立委徐巧芯今質疑，陳時中的說法證明採購合約不是不能公開，且2020年就有人來賣30多美元，為何政府買43美元，中間差價誰賺走，陳時中始終未回答。

國民黨立院黨團今舉行記者會，徐巧芯質疑，2021年3月國民黨立委陳玉珍就說了，BNT疫苗一劑是31、32美元左右，為什麼政府會談到43美元？昨天陳時中在法庭上的說法證明了採購合約不是不能公開，只是不想公開，陳時中說買的價格略高，「明明是40%，哪裡來的略高」，陳時中重新定義略高，臉皮很厚。

徐巧芯批評，陳時中不只買貴，根本沒買到還不讓有能力買到的人買，為什麼鴻海創辦人郭台銘可以買到30美元的疫苗、陳時中卻買不到？這跟時序一點關係都沒有，「2021年3月國會成立疫苗調閱小組，結果內容三分之一是塗黑。」政府採購疫苗過程黑箱作業。

國民黨立委羅廷瑋表示，有些事不能過了就算了，因為某些人的意識形態，拖延了疫苗採購時間還增加了價格，因此國人至今無法放下，政府官員敢亂七八糟就不要怕在野黨來查。

國民黨立委盧縣一表示，封存30年不可思議，當時情況混亂，人民打不到疫苗，現在抽絲剝繭後，令人憤慨。徐巧芯質疑，2020年就有人來賣30多美元，後來為何政府買到43美元，「中間差價被誰賺走，陳時中、民進黨政府始終未回答。」

國民黨立委蘇清泉指出，BNT賣給中南美洲國家一劑8、9塊美元，賣給美國政府一劑19美元，賣給台灣28美元到32美元；政府搞到43美元當然有貓膩，直接公布讓全民檢視。

疫苗 陳時中

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