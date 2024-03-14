第二場人工生殖法公聽會日期出爐 國健署改變一規則

人工生殖法修法討論如火如荼，衛福部預計舉辦2場次的公聽會蒐集各界意見，2月27日首場公聽會落幕，衛福部次長周志浩表示取得各界最大共識，而第二場次的時間日前已出爐，衛福部公布將於3月28日舉行。由於上次遭民團批評將「人工生殖」、「代理孕母」共同討論是衛福部預定立場的象徵，國健署長吳昭軍表示，本次公聽會「不設主題」，開放各界提供意見。

衛福部2月27日舉行首場的人工生殖法公聽會。主持人周志浩表示取得最大的共識為「保障人工生殖子女等相關人員權益」，將蒐集公聽會各界意見後做為日後擬定法案的參考。

第二場次的公聽會衛福部公布，將於3月28日下午1點30分至5點舉行，地點選定在國立臺灣大學校友會館4樓大會議室，同樣由周志浩擔任主持人。

不過，首場公聽會遭民團代表黃淑英批評將「人工生殖」、「代理孕母」2項議題在一場公聽會討論是「政府支持代理孕母」，因此現場與周志浩有所齟齬，而本次公聽會「未訂主題」。

吳昭軍表示，本次公聽會並未預設主題，第二場公聽會大致比照首場，開放人民團體報名，不開放一般民眾入場，國健署未預設立場，開放各界提供意見，預計公聽會後舉行專家會議討論，希望一個月時間可以將法案擬定完成。

根據衛福部公布資料，第二場公聽會僅開放3類代表參加：

1.已於法院完成法人登記之人民團體20名報名參加

並以完成提交「人工生殖法修法議題公聽會報名及簡要發言單」順序作為報名順序，決定是否受邀出席，團體出席人數原則上以1 人為限，預約報名截止日期到3月21日17點為止。

2. 立法院社會福利及衛生環境委員會之立法委員。

3. 衛福部國健署邀請之醫學、倫理、法律或社會學等領域專家。