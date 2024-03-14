國共關係急轉直下？ 國民黨：一直維持良好對話溝通管道

國民黨副主席夏立言昨率團訪陸。媒體報導，國共關係急轉直下，黃復興黨部走入歷史的效應，引發黨內關注兩岸論述是否成為下一個調整目標，加深北京對國民黨當權派兩岸路線走向的疑慮。國民黨今澄清，基於九二共識、反對台獨的立場，與對岸一直維持良好的對話與溝通管道，也因此維繫兩岸和平安全。

國民黨表示，相關報導下標聳動，消息來源多為個人臆測，部分內容嚴重偏離事實；特此鄭重澄清。對於兩岸關係的立場，國民黨一向堅守「九二共識、反對台獨」，這個立場不僅符合中華民國憲法的精神，也依循中國國民黨的黨章、黨綱規定，是所有從政黨員同志都必須遵守的。

國民黨表示，在這個兩岸共同政治基礎上，國民黨與大陸一直維持著良好的溝通與交流。報導稱所謂「急轉直下」的說法，是完全不符合事實的誇張敘事。

國民黨表示，黨務的改革和振興，不僅攸關黨的長遠發展，也關乎台灣民主政治的品質。黃復興黨部的組織再造單純是為了反應全體黨員，期望國民黨改革所做出的回應。外界不需要任何事情都往兩岸關係方面做聯想，這只會把問題複雜化，不利於改革進行。

國民黨表示，國民黨長久以來堅持要維持與大陸的交流對話，不但是為了台海和平穩定與繁榮發展，而且也符合大多數台灣人民希望兩岸維持交流合作的期待。未來國民黨一定還會持續與大陸保持順暢的溝通與交流，為兩岸關係的良性發展盡最大努力。