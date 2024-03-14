快訊

00940夯翻天！台新證券公告申購作業收件至3月14日

4G 499不限速吃到飽一日限定復活！網驚這次多2優惠：搭高鐵去辦也賺

受虐男童剴剴家人錄音聲明曝光！ 盼還原案發事實

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國共關係急轉直下？ 國民黨：一直維持良好對話溝通管道

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫。本報資料照。記者曾吉松／攝影

國民黨副主席夏立言昨率團訪陸。媒體報導，國共關係急轉直下，黃復興黨部走入歷史的效應，引發黨內關注兩岸論述是否成為下一個調整目標，加深北京對國民黨當權派兩岸路線走向的疑慮。國民黨今澄清，基於九二共識、反對台獨的立場，與對岸一直維持良好的對話與溝通管道，也因此維繫兩岸和平安全。

國民黨表示，相關報導下標聳動，消息來源多為個人臆測，部分內容嚴重偏離事實；特此鄭重澄清。對於兩岸關係的立場，國民黨一向堅守「九二共識、反對台獨」，這個立場不僅符合中華民國憲法的精神，也依循中國國民黨的黨章、黨綱規定，是所有從政黨員同志都必須遵守的。

國民黨表示，在這個兩岸共同政治基礎上，國民黨與大陸一直維持著良好的溝通與交流。報導稱所謂「急轉直下」的說法，是完全不符合事實的誇張敘事。

國民黨表示，黨務的改革和振興，不僅攸關黨的長遠發展，也關乎台灣民主政治的品質。黃復興黨部的組織再造單純是為了反應全體黨員，期望國民黨改革所做出的回應。外界不需要任何事情都往兩岸關係方面做聯想，這只會把問題複雜化，不利於改革進行。

國民黨表示，國民黨長久以來堅持要維持與大陸的交流對話，不但是為了台海和平穩定與繁榮發展，而且也符合大多數台灣人民希望兩岸維持交流合作的期待。未來國民黨一定還會持續與大陸保持順暢的溝通與交流，為兩岸關係的良性發展盡最大努力。

台獨 國民黨 黃復興黨部

延伸閱讀

影／批夏立言頻赴中不挺海巡 台灣基進告發外患罪：勿做政治渣男

為參選縣長鋪路？彰化縣前副縣長洪榮章接工策會總幹事

立院新會期 國民黨團優先排審國會改革法案

影／夏立言率團訪陸 駁民進黨喪權辱國之說

相關新聞

蔣萬安為虐童案 突改行程赴行政院會建議中央「四大方向」

待收養的男童遭保母凌虐致死，引發公憤，台北市長蔣萬安今天將出席行政院會，將向院長陳建仁當面建議，包括北市提出的中央和地方的「三方共訪」機制、落實幼兒專責醫師制度、中繼安置要比照寄養家庭標準和希望中央建立評鑑保母的全國平台等4大方向，希望中央、地方一起努力，讓悲劇不再發生。

高虹安交加班證據拚無罪 市議員：不知為何被檢方遺漏

台北地院審理新竹市長高虹安涉貪案，昨傳喚高等5名被告出庭，共同勘驗前國會辦公室帳房「小兔」、黃惠玟偵查筆錄，民眾黨新竹市...

增訪視及預警 侯友宜：社會安全網哪裡出問題要找出來

新北市長侯友宜今天上午到平溪參加行動治理座談會，針對虐童案侯市長表示，新北市除了傷痛以外，也會去看整體的制度面，反思在制...

影／睡不著覺引國台辦評論 邱國正笑回：影響到這樣我倒是沒想到

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正列席備詢，就「面對中共常態化對我侵擾與威脅之影響與應處作為」為題，進行專案報...

立院總務處長「人才共享」盧秀燕：韓院長親自跟我敲定

台中市長盧秀燕同意新聞局副局長廖炯志調任立法院總務處長。記者詢問，是否代表「韓盧聯盟」？盧秀燕今天受訪表示，沒有這麼複雜...

大陸漁船翻覆陸通報我協尋 王定宇：兩邊互助很緊密

今天上午在金門東碇島西南1.1浬處，再傳出一艘大陸籍漁船「閩龍漁61222」 沈沒。民進黨立委王定宇表示，台灣一直以來都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。