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觀察站／政治算計 最終仍需金門協議

聯合報／ 記者廖士鋒林則宏
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，兩岸談判破裂後，中共的下一步讓人憂心。圖為海巡署第9海巡隊將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供
2月14日金門海域發生執法意外傷亡事件，兩岸談判破裂後，中共的下一步讓人憂心。圖為海巡署第9海巡隊將翻覆的大陸快艇拖回金門料羅碼頭蒐證勘驗。圖／海巡署提供

二○一六年總統大選前，蔡英文總統被刻意形塑為「談判高手」，指其代表台灣參與加入關貿總協定（ＧＡＴＴ）、對美貿易談判，以及加入世界貿易組織（ＷＴＯ）等。然而，由其帶領的國安團隊，在這次金門大陸漁船案與大陸談判過程中，談了十五輪卻愈談愈糟，事發至今一個月還解決不了，政治算計錯誤無疑是主因。

事件爆發之初，大陸就指派泉州紅十字會人員赴金門協商，我方卻是由陸委會、海巡署官員直接上場。隨後大陸紅會拒絕簽署生還漁民移交書，金門縣紅會更聲明本次事件「未獲得任何機關授權，未簽署過任何文件」，證實我方政府起初就未打算循過去「金門協議」解決。

蔡政府對民間團體為主的金門協議不感興趣，早在去年三月金門上兵案就已凸顯，當時民進黨立委王定宇提議用金門協議與大陸接洽，但陸委會主委邱太三認為透過兩岸共打機制「會比金門協議更好」。

這次漁船事件發生後，蔡政府顯然以為找到了機會，想藉此證明，就算沒有「九二共識」，遇到涉及公權力事項，大陸方面還是得跟我們官方協商談判才能處理。因此，即便對岸派出的是紅十字會，我方仍堅持由陸委會、海委會官員直接出面。

但十五輪談判下來，我方不僅談不出結果，也沒有占到兩岸官方同桌的便宜，反倒讓大陸藉此進一步證明多年來重申，沒有「九二共識」兩岸無法重啟協商的基本立場。國台辦即強調，雙方這十五輪接觸都只是「善後溝通」而非「協商」。

這起事件拖延愈久，對台灣方面顯然愈不利。尤其隨著五二○逐漸逼近，相信「賴總統」也不會想一上任就要接著幫蔡前總統處理這個爛攤子。最近幾天，邱太三終於鬆口，「金門協議」是「可以選擇的項目」，態度明顯放軟，海委會主委管碧玲昨也終於表達歉意。

過去兩岸紅會建立起綿密的人道業務聯繫，迄今未輟，福建省紅十字會、大陸紅十字總會高層近日也都先後表達「人道」的重要性。但事發至今，大陸漁民遺體仍冰凍在金門。以「金門協議」模式處理後續事宜，讓事件盡早落幕，或許是已處於看守階段的蔡政府最佳選擇。但早知如此，又何必當初。

紅十字會 金門 陸委會

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