總統大選改絕對多數制 翁曉玲：合憲法精神

國民黨立委翁曉玲今與前立委陳學聖、清大兼任助理教授何志勇同台，談論不在籍投票、總統大選改為絕對多數決等。翁曉玲說，我國憲法第46條明定正副總統選舉以法律定之，故總統選舉改絕對多數制合憲。

翁曉玲日前提出總統選舉改「絕對多數制」修法草案，被民進黨團批違憲。她說，她是法學教授，民進黨有些立委非法律專業，卻來批評她法律不好，她與他們法學程度不同， 討論層次不同，對他們的批評不予置評。據我國憲法第 46 條，「總統、副總統之選舉，以法律定之」，例如選舉保證金、總統候選人連署人數等規定，也未列在憲法裡，立法者透過修法讓制度更完善，完全符合憲法精神。她背後還有強大的民意。

對於民進黨認為「相對多數制」是憲法規定，要改變必須修憲。何志勇表示，只要引進美國「兩強初選制度」（Top-Two Primary）來辦理總統大選初選，由法律規定「初選前2名才有資格登記總統大選」，就在文義上符合憲法規定。

關於目前15位大法官都是由蔡英文總統提名，被問到若修法通過，民進黨是否提釋憲阻止修法。翁曉玲認為，聲請釋憲是民進黨立委的權利，但也要接受主流民意的檢驗。

何志勇舉出前大法官湯德宗的批評，在許宗力出任司法院長後，2018年大法官在立委就「前瞻預算案審議程序」聲請釋憲時，以「聲請立委必須在表決中投下反對票」為要件，沒想到在2019年的年金改革釋憲案，又改為「立委只要沒有在表決中投下贊成票即可聲請」，湯德宗因而直指，「法院見解如月亮，初一十五不一樣，難怪人民普遍不信任司法。」

翁曉玲談及通訊投票，表示台灣自詡科技強國，其實在選制上還非常落後，甚至連蓋章的印泥也沒改革，連小朋友都可以蓋不沾手的印泥了。今年大選很多金門的飛機突然不開，很多金門選民在松山機場氣得要死。

至於民進黨認為讓在中國大陸境內的台灣人通訊投票會導致「中國介選」，何志勇舉2020年美國駐北京大使館，呼籲在大陸境內的美國公民通訊投票為例，民進黨敢說拜登總統是中國介選下選出來的嗎？最好明天美國在台協會（AIT）當面講。民進黨至少不該反對通訊投票在台澎金馬先施行。不僅可以節省投票的社會成本，也符合民主政治希望更多人表達意見的核心價值。

陳學聖說，連家裡印尼外勞都可以通訊投票，台灣卻不敢跨出去。從政治學角度，政黨得到權力會害怕失去，會阻撓改革。現在民進黨第三任了，會害怕改革，維持現狀對綠營最有利。