新光辦公室「天價」裝修？1圖看裝潢前後對比 數位部：低於行情

數位發展部今（13）日表示，對於有立委指稱本部以所謂「天價」裝潢辦公室，是不符事實的刻意扭曲，本部承租新光大樓場地點交時，三層樓均無任何隔間、OA辦公設備等，依政府採購法規定辦理裝修的招標採購程序，數位部新光大樓裝修工程內容包含辦公室基本需求隔間、OA辦公設備、機電工程、消防、空調、燈具、監視及會議設備等，共計約3400萬餘元，平均每坪裝修費用為2萬餘元，低於市場行情，並無委員所稱天價裝潢費用問題。

數位部說明，本部成立前，洽詢財政部國有財產署因無適當集中辦公空間可供容納，故當時由行政院以公開徵求勘選的採購程序辦理招標，經議價程序減價後決標承租於新光大樓17、19及20樓（總坪數1653.21坪），現為本部部分單位及數位產業署辦公室使用。