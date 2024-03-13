影／夏立言率團訪陸 駁民進黨喪權辱國之說

國民黨副主席夏立言今天傍晚率團搭機前往大陸重慶，將造訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市。夏立言表示，此行主要探視當地台商交流意見，傾聽、關懷台商的聲音，並否認民進黨喪權辱國的言論，強調國民黨作為反對黨，監督執政黨施政本來就是政黨政治下的使命與責任。

民進黨政策會執行長王義川與發言人吳崢對夏立言訪陸狠酸是喪權辱國。夏立言對此反駁，希望民進黨說具體一點哪個地方喪權辱國，只有有權力的人才能賣國，國民黨作為反對黨，從來沒有資格、條件來做任何喪失中華民國主權及尊嚴的事，況且國民黨作為在野的反對黨，監督民進黨的施政本來就是政黨政治下的使命與責任。夏立言並表示國民黨一直以九二共識、一中各表的路線維持與大陸良好關係，若有機會見到對岸官員，也能適時反映台商的心聲，幫助當地台商。 國民黨副主席夏立言今天傍晚率團搭機前往大陸重慶，將造訪重慶、成都、濟南、青島等4個城市，並傾聽台商的心聲。記者潘俊宏／攝影