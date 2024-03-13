快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重申黨務改革不能終止 朱立倫：國民黨新中常委民代近半數

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫下午在中常會授證給黨團幹部和新任中常委。記者曾吉松／攝影
國民黨主席朱立倫下午在中常會授證給黨團幹部和新任中常委。記者曾吉松／攝影

國民黨中常委上周順利完成改選，國民黨今舉行第21屆第2任中常會首次會議，黨主席朱立倫致送中常委證書。朱立倫表示，這次選任27位中常委，除了多位連任外，也有回鍋與新任，他要表達最高的恭喜，希望每位中常委為黨全力付出，表達黨員與民眾的心聲。

朱立倫表示，身為中常委有責任讓國民黨形象向上提升，讓國民黨支持度不斷獲得民眾肯定，尤其在爭取年輕選民方面，要繼續加油努力，這都是歷屆中常委一直在做的事情。他並指出，黨務改革一天不能終止，他會全力以赴，讓大家看到國民黨改革決心。

至於指定中常委部分，朱立倫指出，除了立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷外，縣市長方面，繼續由雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科等擔任；議長部分，除了桃園市議長邱奕勝，他也請台北市議長戴錫欽擔任指定中常委，期望透過指定中常委，讓縣市長、縣市議長或立院黨團幹部都能與民意結合。

朱主席表示，這次中常會，包含指定中常委，民意代表將近半數，希望大家將各地民眾心聲展現出來，另外，各行各業也都很重要，希望大家一起努力，這次還有新住民代表，希望大家一起為國民黨、台灣、中華民國努力。

中常委 國民黨 朱立倫

延伸閱讀

授證黨團、中常委 朱立倫批綠委監督在野是世界奇觀

朱立倫批綠黨意立委是民主奇觀 每天專門監督在野黨

朱立倫挨批不要臉 國民黨：蔡賴神隱 放任綠委口水護主

虐童案朱立倫批中央擺爛 綠委林俊憲回嗆：不要臉

相關新聞

臉書遭灌爆 王育敏：曾提修法要判死刑卻遭民進黨擋下

虐嬰致死案受各界矚目，身兼兒盟董事的國民黨立委王育敏在臉書發文指出，會要求全面檢視社會安全網，遭受網友批評。王育敏今天回...

「學姐」黃瀞瑩結婚後直言有「壓力」 柯文哲交代列kpi

民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前公布結婚喜訊，民眾黨主席柯文哲、民進黨立委王世堅擔任結婚證人。黃瀞瑩上午與同黨議員張志豪、陳宥...

賴皮寮Google地圖實景突披「大塊朦朧面紗」 全網一看炸翻天

民進黨總統當選人賴清德萬里老家違建在選前引發爭議，他被迫宣布交付公益信託，成立礦工紀念館。然而近日卻有網友打開Google街景地圖…

金廈事件未了 管碧玲為沒蒐證影帶讓家屬煎熬親致歉

針對金廈爭議，海委會主委管碧玲今在立法院內政委員會親自致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速...

沈富雄大讚盧秀燕「真暖」！點出爭大位關鍵 直言柯文哲「結束了」

沈富雄更透露去年與盧秀燕接觸時的一席暖話，讓他印象十分深刻；但他也坦言，盧是否能成功爭到2028年的總統大位，關鍵仍操之在國民黨的兩岸政策。

「馬」不停蹄 520後維安警難題

「卸任總統副總統禮遇條例」明定，卸任總統享有8至12名安全護衛等禮遇，將卸任滿8年的前總統馬英九，他的安全護衛將在520...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。