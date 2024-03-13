重申黨務改革不能終止 朱立倫：國民黨新中常委民代近半數

國民黨中常委上周順利完成改選，國民黨今舉行第21屆第2任中常會首次會議，黨主席朱立倫致送中常委證書。朱立倫表示，這次選任27位中常委，除了多位連任外，也有回鍋與新任，他要表達最高的恭喜，希望每位中常委為黨全力付出，表達黨員與民眾的心聲。

朱立倫表示，身為中常委有責任讓國民黨形象向上提升，讓國民黨支持度不斷獲得民眾肯定，尤其在爭取年輕選民方面，要繼續加油努力，這都是歷屆中常委一直在做的事情。他並指出，黨務改革一天不能終止，他會全力以赴，讓大家看到國民黨改革決心。

至於指定中常委部分，朱立倫指出，除了立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷外，縣市長方面，繼續由雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科等擔任；議長部分，除了桃園市議長邱奕勝，他也請台北市議長戴錫欽擔任指定中常委，期望透過指定中常委，讓縣市長、縣市議長或立院黨團幹部都能與民意結合。

朱主席表示，這次中常會，包含指定中常委，民意代表將近半數，希望大家將各地民眾心聲展現出來，另外，各行各業也都很重要，希望大家一起努力，這次還有新住民代表，希望大家一起為國民黨、台灣、中華民國努力。