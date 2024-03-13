接見華府學者 賴清德：520後將繼續維持台海和平現狀

賴清德副總統今天上午接見「華府學者代表團」時表示，5月20日他與副總統當選人蕭美琴就任後，在政治上，他將持續維持台海和平現狀，提升印太的和平與穩定；在經濟產業上，也希望台灣能加入國際供應鏈，並得到美國政府及國際社會的支持，讓台灣有機會加入區域經濟。

華府學者代表團包括德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀、歐亞集團中國事務執行理事華自強、美國企業研究院資深研究員庫柏及戰略暨國際研究中心費和中國研究講座主任白明。

賴清德致詞時表示，2024年是國際的選舉年，台灣在2個月前也剛完成備受矚目的總統和立法委員選舉。國際社會關注的是在中國文攻武嚇、強力介入下，台灣人民會做出何種選擇，而台灣人民仍然堅定用手中神聖的選票，表達台灣希望在民主道路上與國際民主陣營共同合作，持續走入國際。

賴清德說，由於中國政經局勢的不穩定，以及經商環境大不如前，有許多台商已從中國撤出，至美國、日本、歐洲及印太區域等，如果台灣能加入區域經濟，相信對產業發展及對台商事業擴張非常重要。

賴清德表示，不論是G7領袖會議結論，或是美國總統及國際社會領袖都關注，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。台灣位處第一島鏈，直接面對中國的威脅，「我們的責任是盡所能維持印太和平穩定」。他也希望國際社會持續關注台海和平穩定，相信在台灣與國際社會共同合作之下，才能讓這個區域維持和平與穩定。