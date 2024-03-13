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兩岸溝通空間變小？ 管碧玲：政治議題綁進來 確實比較卡

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
金門海域發生中國三無漁船（無船名船號、無船舶證書、無船籍港登記）越界翻覆釀兩死，國民黨立委楊瓊瓔今在立法院內政委員會質詢表示，兩岸代表歷經15次協商後破局，主因為何？海委會主委管碧玲答詢，是雙方制度落差非常大，對制度認知完全不一樣，很難一次達成共識，但人道部分包括撫慰金、遺體取回有高度共識，後續持續努力，優先人道領域。圖／楊瓊瓔辦公室提供
金門海域發生中國三無漁船（無船名船號、無船舶證書、無船籍港登記）越界翻覆釀兩死，國民黨立委楊瓊瓔今在立法院內政委員會質詢表示，兩岸代表歷經15次協商後破局，主因為何？海委會主委管碧玲答詢，是雙方制度落差非常大，對制度認知完全不一樣，很難一次達成共識，但人道部分包括撫慰金、遺體取回有高度共識，後續持續努力，優先人道領域。圖／楊瓊瓔辦公室提供

金門海域發生中國三無漁船（無船名船號、無船舶證書、無船籍港登記）越界翻覆釀兩死，國民黨立委楊瓊瓔今在立法院內政委員會質詢表示，兩岸代表歷經15次協商後破局，主因為何？海委會主委管碧玲答詢，是雙方制度落差非常大，對制度認知完全不一樣，很難一次達成共識，但人道部分包括撫慰金、遺體取回有高度共識，後續持續努力，優先人道領域。

海巡署長周美伍答詢說，協商現在是各自將歧見帶回，非常期待重新回到協商，希望海基、海協、紅十字相關單位能作為平台，希望給家屬有最多照顧。

楊瓊瓔問，中方漁船越界狀況是否為常態？灰色地帶侵擾是否變多？周美伍表示，漁船越界是常態，台灣周遭、金、馬、澎湖，這麼多年來都有越界捕魚漁船，會按照SOP去驅離，而灰色地帶侵擾則沒有變多，今年2、3月比起去年同期，相對還有減少。

楊瓊瓔追問，金門船艇案後，是否影響兩岸關係、溝通空間是否變小？管碧玲則未直接回應，僅答詢表示，希望這件事能夠以執法個案角度面對，如把兩岸政治議題綁進來，確實對話遇到「卡卡」、比較卡，該案15次溝通，也表示有在溝通。

楊瓊瓔指出，中方清淤船現蹤金廈海域，到底能否進入？周美伍答詢表示，清淤船不是不行進入，但要經過報備，這次就是沒有報備，而我方驅離的同時，也告知對方，可以經由對方的管道，向金門航管單位報備。

楊瓊瓔追問，對岸是否有在「切香腸」、循序縮小我方界線？周美伍答詢時連稱沒有，清淤每三年一個週期，現在是2022年到2024年，屬於正常疏濬，雙方仍有正常溝通空間管道。

楊瓊瓔質詢指出，建議應仿效部分戰略溝通概念，應向國際和國人揭露，壓迫侵擾情形到底有沒有加劇，爭取國際支持也是讓國人了解。周美伍答詢則承諾表示，會加強溝通。

楊瓊瓔 管碧玲 金門

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