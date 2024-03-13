梅花評論：總統選舉修法採偏好投票制才不違憲

桂宏誠/民主文教基金會董事長

國民黨立委翁曉玲提案修改總統副總統選罷法，將當選規則改為過半數二輪投票當選制，但遭民進黨批評為違憲。而前司法院副院長蘇永欽日前在《聯合報》為文力挺，強調有人主張改為兩輪投票必須修憲，是用「不經大腦的意見」阻擋重大的民主改革。

然而，用法律改變了憲法原本的規定即是違憲。並且，即使要用法律突破憲法規定的本義，卻仍能符合憲法條文的字義，採取「偏好投票制」也較二輪投票制更合適。

修憲決定總統選舉僅採相對多數當選制

國民黨1994年1月的修憲諮詢顧問小組曾以12：8的表決結果，建議黨中央採過半數兩輪投票的絕對多數制，作為總統選舉的當選規則。但國民黨最終並未採納，應是考量黨內除李登輝外，另有林洋港有意參選。因而這次修憲的結果，乃明定以相對多數當選制選出總統。

1997年修憲前，國民黨內又有修憲幕僚提出總統選舉改為兩輪投票制的建議，並經該黨的中常會通過，但此項修憲提案終未獲通過。究其原因，一係國民黨獲得的國民大會代表席次不足以主導修憲；二來則因原主張兩輪投票制的民進黨，看到國民黨內出現連戰和宋楚瑜之爭，改而主張維持相對多決當選制。

不少參與過上述修憲歷程者應可證明，修憲確立的總統選舉當選規則就是相對多數當選制。同時，他們也認為若要改為兩輪投票制，也唯有修憲一途才符合憲政民主程序。但他們的想法在蘇永欽的眼中，現今卻和提出意見「不經大腦」者相同。

憲法增修條文第二條第一項規定「總統、副總統候選人應聯名登記，在選票上同列一組圈選，以得票最多之一組為當選」，此文字表述對於大學政治系學生來說，顯然就是指相對多數當選制，也即是美國政治學所稱的first-past-the-post voting。並且，既然憲法未明定可採過半數兩輪投票，自表示係有意排除。

就實際運作言，三組候選人於一次性投票完後，即使得票均未過半，但卻有得票最多的一組可依憲法當選。因此，法律若另規定須擇前二高票者再一次投票，即與憲法規定有所牴觸。

偏好投票當選制最無違憲疑義

然而，偏好投票制只需要一次性投票，但選民要對候選人排列出偏好順序。開票時，先計算選票中排名第一者，如有人獲過半數得票即當選。若每張選票的第一偏好候選人中無人過半數，就把得票數最低候選人所得選票中排序第二者，分別加到其他候選人的計票中。依此方式，直到有候選人得票數超過半數而當選。

偏好投票制和相對多數制皆僅須一次性投票，只在圈票和計票的方式上有所不同。因此，若不修改憲法而以立法將相對多數制改為絕對多數當選制，偏好投票制才應是最不會有違憲疑義的選擇。並且，這種意見還應算是經過大腦吧！

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