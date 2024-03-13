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臉書遭灌爆 王育敏：曾提修法要判死刑卻遭民進黨擋下

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，兒福聯盟董事、國民黨立委王育敏（圖）今天表示，要求全面檢視社會安全網並且嚴懲虐童凶手，已著手研擬修法。記者邱德祥／攝影
1歲大的男童疑遭兒福聯盟轉介的保母虐死，兒福聯盟董事、國民黨立委王育敏（圖）今天表示，要求全面檢視社會安全網並且嚴懲虐童凶手，已著手研擬修法。記者邱德祥／攝影

虐嬰致死案受各界矚目，身兼兒盟董事的國民黨立委王育敏在臉書發文指出，會要求全面檢視社會安全網，遭受網友批評。王育敏今天回應，過去曾提案修法「虐童致死」要判死刑，卻遭到民進黨立委反對，希望朝野立委此次皆能支持該案。

王育敏昨天在發文表示，會要求全面檢視社會安全網，針對此次事件中社會安全網的漏洞及補強措施研擬修法及檢討，加強社工訪視密度及強度，並嚴格掌控社工訪視狀況、標準化訪視流程、提高對受托兒童狀況的判斷力訓練，避免悲劇發生。

不過，卻有許多網友在臉書留言，「講這些無關痛癢、看似負責實則逃避的話，幫兇無誤」、「啊你不是董事？」、「社會安全網是妳戳破的吧？這件事看起來是妳帶領過的兒福問題最大耶？？？法規再完整遇到有心人一樣可以躦」。

王育敏今天受訪表示，再度表達痛心之意，希望徹底檢討，也會要求兒福聯盟召開專家檢討會議，她下周一擔任衛環委員會召委，也將安排有關社會安全網制度疏漏進行檢討。

王育敏說，針對這種兒童受虐致死的加害者，現行法律最重僅判無期徒刑，認為應該要判到死刑，她已提出法案。

王育敏表示，她過去也曾經提過相關法案，可惜民進黨立委支持廢死，導致該法案於委員會討論時便沒有過關，每個兒童受虐致死的個案，皆讓人痛心無比，希望這次提出的法案可以不分朝野一起支持。

死刑 王育敏

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