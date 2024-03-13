「學姐」黃瀞瑩結婚後直言有「壓力」 柯文哲交代列kpi

民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前公布結婚喜訊，民眾黨主席柯文哲、民進黨立委王世堅擔任結婚證人。黃瀞瑩上午與同黨議員張志豪、陳宥丞、前立委吳欣盈等人一起受訪，被問到接下來沒有「長輩的壓力」？她回說，有啊；站在身後的張志豪則補充說「有KPI的壓力」主席柯文哲有特別交代，要趕快看到早生貴子。

對於揮別單身，有沒有「掉粉」？有粉絲心碎？黃瀞瑩說，應該是沒有啦，但很感謝大家，不管來自政界、黨內和好朋友的恭喜，謝謝大家的祝福，她會努力工作、也會努力幸福。她說，還是有很多事情需要大家關心，像最近的社工事情，或是台北市的市政，她會回歸工作，繼續努力監督

至於找王世堅當證人？黃瀞瑩表示，就是一個特別的紀念意義，王世堅和柯文哲兩位獻上他們最真誠的祝福。另對已婚身分轉換，生活上有沒有不一樣？她說，沒有不一樣，馬上回歸工作。

媒體也問她接下來有沒有什麼規畫，或有沒有「長輩的壓力」？黃瀞瑩說，長輩？有啊，並指站在身後的張志豪，張志豪一直給一些壓力「如果這算是長輩的壓力」。

張志豪則補充說，她有KPI的壓力，主席柯文哲有特別交代，要趕快看到他們早生貴子，所以也祝福他們能夠早一點有愛的結晶，增產報國。

新光人壽慈善基金會董事長、民眾黨前不分區立委吳欣盈上午受民眾黨北市議會黨團邀請前往演講，媒體問她，有沒有分享夫妻相處之道給黃瀞瑩，她說，就是好好珍惜彼此「沒問題啦」。