影／「學姐」黃瀞瑩婚後首公開露面 坦言有長輩的壓力

前立委吳欣盈今天到台北市議會民眾黨團演講，對於2026年是否投入縣市長選舉則語帶保留。台北市議員黃瀞瑩婚後首度公開露面，黃瀞瑩坦言婚後有長輩的壓力，但是婚姻生活沒問題，會持續努力工作、努力幸福。

有網友質疑學姐找民眾黨主席柯文哲與立委王世堅當婚約證人是兩對真愛、也認為學姐結婚後會掉粉，黃瀞瑩表示找兩位證婚人是特別的紀念意義，他們兩位都給予真摯的祝福，婚後沒有掉粉問題，會持續努力工作，好好監督市政，也謝謝各界對婚姻的祝福，黃瀞瑩坦承婚後有長輩的壓力，笑說身後的市議員張志豪就是長輩，一直給壓力。張志豪笑說，他有KPI的壓力，因為主席要他們早生貴子，所以希望能早日有愛的結晶、增產報國。吳欣盈則獻上祝福，希望兩位都能好好珍惜彼此。 民眾黨前立委吳欣盈（左二）今天到台北市議會民眾黨團演講，市議員陳宥丞（左起）、張志豪、黃瀞瑩出面接待。記者潘俊宏／攝影 民眾黨前立委吳欣盈（右二）今天到台北市議會民眾黨團演講，市議員陳宥丞（左起）、黃瀞瑩、張志豪等出面接待。記者潘俊宏／攝影