王定宇稱陸要我海巡赴陸受審 管碧玲：諸多描述不盡精確

金廈事件爭議未解，陸續有藍綠立委透露雙方談判內容。國民黨立委牛煦庭今天在立法院內政委員會質詢海委會主委管碧玲，針對民進黨立委王定宇月初透露陸方要求我方海巡人員赴陸送審一事要求釐清；管碧玲回答，就她的了解，「外界現在諸多的描述不盡精確」。

牛煦庭表示，中國大陸國台辦對於雙方談判結果不滿意，認為我方謊話連篇，設置各種障礙。對此，管碧玲強調，「我們沒有謊話」。

牛煦庭接著詢問，在談判過程中，中國大陸的立場和要求是可以透露的事情嗎？管碧玲表示，我方盡量的信守不予透露的承諾，在談判的過程之中是絕對都信守了，但上周的專案報告中，海巡的同仁在幾次詢答的過程中不得已就說了一些部分，但還是希望要保護所有人。

牛煦庭表示，昨天總質詢時國民黨立委陳玉珍表示，陸方沒有說要把人犯送到大陸去受審，行政院長陳建仁反問陳玉珍為什麼會知道，這理應是不該被透露的事情。牛說，所以他也很好奇，為什麼王定宇3月4日知道大陸要求我方送審？到底能不能透露，牛要求管碧玲釐清。

管碧玲表示，就她的了解，「外界現在諸多的描述不盡精確」。她很希望大家對於諸多的訊息還是要冷靜，這也是過程之中這麼長的時間為什麼海委會忍著挨罵不願講案情，因為講了變成責任歸屬在對方。

牛煦庭質疑，不管是藍的還是綠的都不應該要有洩露，既然消息走露，是不是內部有狀況？在保密的部分要進行調查，內部管控要做好。管碧玲表示，海委會的同仁絕對都不會透露。

牛煦庭詢問，調查報告出爐後可能會有第二輪談判？管碧玲表示，目前有做各種努力，其中一種努力是希望人道優先，這也是最具有高度共識的部分，這部分會越快找到解決的途徑越好，「但是如果一定要跟真相綁在一起就會拖」。管認為，其實人道是可以先抽出來處理的，但陸委會說目前對方的要求是希望一體解決，那就會變成是司法調查。

管碧玲強調，海巡署一直在努力，努力的成果和努力的障礙也希望不要公開地來議論。