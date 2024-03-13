影／民進黨助「攻」成政治人物聲望第一名 盧秀燕：謝謝抬愛

TVBS民調中心昨公布國內主要政治人物聲望調查，台中市長盧秀燕經過瘦肉精風波，仍得民調第一，滿意度達62%。盧秀燕今表示「有點意外」，謝謝大家的肯定，她從政皆保持初心，把民眾當家人。對於被綠營視為2028假想敵，民調卻愈打愈高，盧秀燕說，「謝謝民進黨的抬愛了。」

盧秀燕任台中市長後，民調滿意度等屢創佳績，不僅反映在自己的支持度上，高票連任，更在今年總統、立委選舉，台中開出紅盤，翻轉藍綠立委版圖，政治聲望更是水漲船高，被政界認為是「藍營2028年總統不二人選」。

TVBS民調中心昨公布政治人物聲望調查，盧秀燕奪得民調第一，滿意度達62%，與去年1月民調比較上升22%。政黨認同者對盧的滿意度，民進黨40%、國民黨96%、民眾黨71%，都比兩年前爆增兩成。

盧秀燕今早接待日本台灣商會聯合總會，會前受訪時被問題民調第一，盧秀燕面露錯愕表示「有點意外」，能成為全國聲量、聲望第一名的政治人物，有點意外。

被問及如何獲得高聲量？盧秀燕說，保持從政初心，把民眾當作家人，好好照顧，並隨時替他們設想。

至於綠營將她視為2028藍營最強總統人選，中央到地方群起圍攻，民調卻不降反升。盧秀燕說，謝謝民進黨的抬愛了。