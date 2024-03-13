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卸任正副院長轉陽春立委有禮遇 黃國昌喊廢除

聯合報／ 記者唐筱恬蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立院黨團舉行記者會，說明國會改革法案內容，其中民眾黨提案刪除「立法院卸任院長副院長禮遇辦法」，在立法院引發熱議。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立院黨團舉行記者會，說明國會改革法案內容，其中民眾黨提案刪除「立法院卸任院長副院長禮遇辦法」，在立法院引發熱議。圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九卸任禮遇即將在5月20日到期，也引發各界探討總統、五院卸任禮遇相關辦法，其中「立法院卸任院長副院長禮遇辦法」規定曾任立法院長、副院長者回鍋擔任陽春立委可享有辦公室、專車、隨扈等，民眾黨立委黃國昌、黃珊珊提案廢止。對此民進黨立委蔡其昌表示，尊重立院。而國民黨團書記長洪孟楷指，任何法案都可充分討論。

民國88年立法院曾通過「立法院卸任院長副院長禮遇辦法」，曾任立法院長、副院長者回鍋擔任陽春立委，可以享有立法院特殊禮遇，包括配有較大的立法院辦公室，另外還可申請專車、司機、隨扈等。前立法院長王金平2016年轉任陽春立委後，就曾使用立法院鎮江會館一樓做為辦公室，還有專車、司機等。

黃國昌、黃珊珊以民眾黨團名義提案廢止「立法院卸任院長副院長禮遇辦法」，法案已經一讀付委。黃國昌表示，「立法院卸任院長副院長禮遇辦法」為立法院自己所創設，為獨步五院的卸任禮遇，嚴重破壞我國憲政精神與法治國原則，國人對新國會有所期待，新國會應展現出不同的態度，正視過往遭外界詬病之處。

而由於目前立法院僅有蔡其昌為卸任立法院副院長轉任立委，可享有相關卸任禮遇，提案廢止也被視為針對蔡其昌而來。對此蔡其昌表示，立法院卸任院長副院長禮遇辦法，是民國88年通過至今。立法院是合議制，有關立法院任何典章制度及規則的修改，尊重立法院的提案與決議。

而國民黨則抱持開放態度，洪孟楷表示，新國會新氣象，任何法案都可以提出來做充分討論，以最多民意支持方向來做後續審理，在不浪費公帑情況下審視相關議案。

立法院 蔡其昌 黃國昌

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