接見美智庫訪團 賴清德：將帶領執政團隊確保台海現狀
副總統賴清德今天接見「美國進步中心」（CAP）訪問團，賴清德會後在臉書表示，未來，他所帶領的執政團隊，將會堅定捍衛民主自由價值，確保台海和平穩定的現狀，並期盼能和美國進步中心合作，持續就關注議題互相合作，共同為國際社會貢獻心力。
美國智庫進步中心主席達修爾快團訪台，賴清德表示，感謝達修爾對台灣的長期支持，也感謝美前眾議員普萊斯在國會服務期間的各項挺台行動。
賴清德表示，美國進步中心常年致力於「強化公共衛生及終結疫情」、「打造良好經濟環境」、「應處氣候變遷及環境正義」、「提升族群平等及正義」及「重建民主社會信任」等五大議題領域，與台灣重視的國家發展方向不謀而合。
賴清德表示，本次大選，台灣向世界展示了充滿活力的民主，更用手中神聖的選票，選擇在民主的道路上持續向前，與全球民主陣營站在一起，共創印太區域的繁榮發展。
賴清德說，台灣位處第一島鏈，不僅是面對中國威脅擴張第一線的關鍵國家，也是美國在印太地區非常重要的安全及經濟夥伴。未來，期盼能持續深化台美之間的各項合作關係，共同促進區域穩定及繁榮。
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