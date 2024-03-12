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蔡總統弔唁國策顧問張甲長 緊握家屬雙手輕語致意
繼前行政院長蘇貞昌之後，總統蔡英文今天也親赴台東，弔唁日前因病去世的國策顧問、民進黨台東黨部代理主委張甲長； 蔡總統握著家屬雙手，低頭輕語慰問致意。
張甲長日前病逝高雄榮總，3月15日將辦告別式，蘇貞昌10日前往靈堂弔唁，蔡總統文也赴台東弔唁。拈香致意時，蔡英文總統面露哀戚，緊握張甲長家屬雙手，低頭輕語表達慰問之意，從步入靈堂到離開都未對外發言。
張甲長年前因感冒住院，病情日趨嚴重轉診至高雄榮總，昏迷2周也未見好轉，於3月2日病逝，享壽80歲。他曾任國大代表、台東縣議員，一手成立民進黨台東縣黨部，去年立委選舉黨內鬧分裂，黨部前主委簡維國又爆發酒駕爭議，臨危上陣擔任黨部代理主委。
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