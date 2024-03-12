蔡總統弔唁國策顧問張甲長 緊握家屬雙手輕語致意

為擺脫「行人地獄」惡名，去年6月違規記點與檢舉新制上路，之後就一而再，再而三地「朝令夕改」，最新版本甚至擬修法將在行人穿越道、交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內停車、騎機車時手持行動電話通話等項目視為「微罪」，不開放檢舉，此舉也幾乎將可遏止累犯、不良駕駛的記點制度「自我閹割」。現在從政府到民代都在「拔草測風向」，誰會吵，誰就有糖吃，要達到行人零死亡願景，難上加難。

2024-03-12 16:30