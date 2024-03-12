傳民進黨點名4部會「大選絆腳石」 王美花：國家大於個人

民進黨總統當選人賴清德5月20日就任，傳出親賴要角私下點名四大部會閣員，未能謹慎處理政策成為絆腳石，經濟部長王美花今天表示，自己擔任公務員超過40年，每天都在思考讓台灣更有韌性、在國際社會越來越重要，「國家大於個人，其他沒有考慮。」

媒體報導，民進黨主席賴清德當選總統，新政府布局方向備受關注，親賴要角點名四大部會閣員，未能謹慎處理政策，成為大選的絆腳石，包括王美花、數位發展部長唐鳳、交通部長王國材及農業部前部長陳吉仲，被親賴的核心要角視為大選破口之一。

行政院長陳建仁今天率領各部會首長，赴立法院進行施政報告質詢，王美花下午受訪時表示，她是一位老公務員，任職超過40多年，每一天都努力工作，同時也在自我檢討，怎麼把事情做得更好，包括讓台灣的經濟更有韌性，還有在國際社會越來越重要。

王美花說，國家大於個人，其他沒有考慮，擔任部長的每一天，都有做好經濟部的工作，因此不會感到委屈，「經濟部的業務非常多，我每天都努力在想，什麼事情可以趕快做好。」