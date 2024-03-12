不在籍投票被抹紅 國民黨：已百國採用

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

「全世界100多個國家都採行不在籍投票，民進黨別再扣紅帽！」國民黨立法委員王鴻薇12日於國民黨記者會如此砲轟民進黨。國民黨立法委員許宇甄強調，民進黨不必在立法院還沒有討論前，就亂扣紅帽子，她更質問「不在籍投票制度究竟違反憲法哪一個條文？」

公共政策遭扣紅帽

王鴻薇表示，民進黨最近動不動就以丟紅帽子的方式，混淆許多重大公共政策討論，前有縮短陸配入籍年限，現在又針對全世界100多個國家採行、具有普世價值的不在籍投票，以抹紅的方式攻擊，「（民進黨）根本是老狗玩不出新把戲」。

她說，民進黨的主要論述就是，實施不在籍投票制度會導致中國介選，干擾我國選舉，但包括美國、日本、韓國，甚至最近與中國發生衝突的印度、菲律賓都採用不在籍投票。王鴻薇質疑，「美中對抗激烈，美國有因此撤銷不在籍投票，剝奪其海外國民的投票權嗎？」

王鴻薇強調，最近這幾天關注到印尼選舉，在台灣的印尼學生與移工都以海外投票方式投票自己的國家領導人，台灣人卻不可以；民進黨以「中國介選」的理由拒絕不在籍投票，那在日本、美國或東南亞的台灣人就應該喪失投票權嗎？

不在籍違憲在哪？

許宇甄指出，不在籍投票是為了保障人民的投票權，還能降低飛行成本。她強調，各國提供移轉投票、通訊投票、電子投票、投票卡投票等各種方式，讓民眾進行不在籍投票，但民進黨批評最多的就是「通訊投票」，但各國其實都有配套措施。

「民進黨不必在立法院還沒有開始討論之前，就先給在野黨的提案扣上紅帽子！」許宇甄更提出三大質問：是否民進黨不同意的提案就是違憲？不在籍投票制度究竟違反那憲法哪一個條文？難道民進黨真得要站在所有外漂青年的對立面，就只是為了抹紅國民黨？

【更多精采內容，詳見 】