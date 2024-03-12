美國首編預算助台國防 外交部：展現對台高度重視

美國首度在2025財政年度預算案單獨列出台灣，編列經費一億美元，協助台灣強化嚇阻力，外交部表示，這是美方再度展現對台灣國防需求的高度重視。

白宮公布2025財政年度預算案，在國務院編列一億美元（約新台幣31.4億元）協助台灣強化安全。國務院稱這是筆「歷史性」投資，將用於包括透過「外國軍事融資」（Foreign Military Financing，FMF）管道援助軍備等方式，提升台灣嚇阻力，維持台海和平與穩定。

外交部表示，美國首度在預算案中單獨列出台灣，編列經費協助台灣強化嚇阻能力，這是美方再次展現對台灣國防需求的高度重視，協助強化我國防衛與嚇阻能力，外交部對此表示高度歡迎，並感謝美國政府持續依據「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。