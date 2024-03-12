快訊

惡保母虐死1歲男童…友人不忍公布LINE對話紀錄：社工真的有訪視？

力積電技轉晶圓製造為何選印度？一表看台科技業布局

中職／李多慧韓國同框林襄經紀人引遐想 樂天球團這樣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍公教退休金調整遭指選舉買票 陳建仁允諾1個月內公告

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁（圖）今天在立法院備詢。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（圖）今天在立法院備詢。記者曾學仁／攝影

行政院今年初承諾調整軍公教退休金，遭到國民黨立委質疑「選前騙票」。行政院長陳建仁今天說，軍公教退休金與物價調整有關，主計總處要有正式公告，去年已經開始編列預算，不過調整的數字為何，還是要看物價指數，預計在一個月內就會公告。

陳建仁今天率領各部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。國民黨立委李彥秀質詢時指出，依照陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休資遣撫卹法規定，中央主計機關發布的消費者物價指數（CPI），累計成長率達正負百分之五，軍士官退伍除役後的退休俸、公務人員的月退休金應予調整，至少每四年應該檢討一次。

李彥秀說，主計總處在今年1月4日宣布，2022年的消費者物價指數年增率為2.95%，2023年則為2.49%，今年2月又上漲至3.08%，過去兩年合計超過百分之五，因此行政院馬上列入討論，很多退休的軍公教人員，都是靠退休金在生活，增加調整一些些，都有很大的幫助。

李彥秀表示，政府在選前做出承諾，很多人質疑是選舉買票，至今已經超過兩個月，詢問行政院何時宣布調整方案。

陳建仁說明，軍公教退休金與物價調整有關，主計總處要有正式公告，去年已經預估會超過百分之五，所以就開始編列預算，不過調整的數字為何，還是要看物價指數，所以才會跟考試院、國防部等啟動調整機制。

李彥秀認為，這些都是行政作業，不需要等到兩個月，如果真的很重要，政府早就要有答案，陳建仁表示，預計最近就會公告。李彥秀再追問，是否會在一個月內，陳建仁則當場允諾。

李彥秀 退休金 陳建仁

延伸閱讀

數位身分證為何「只」賠2.8億？ 林右昌揭密：機器是資產

金門漁船翻覆事件 陳建仁：盡快辦理不會遙遙無期

身權法520前提政院版？ 陳建仁：全力以赴

打詐專法520前送立院？ 陳建仁：努力盡快

相關新聞

新北汐止老家違建惹議 黃國昌今公布照片：動手拆屋了

民眾黨不分區立委黃國昌位在新北市汐止區的透天厝，在去年選戰期間被指違建和占用國有地受關注。黃國昌曾去年9月發表「汐止老家...

范雲提案立委性騷送紀律 陳玉珍：王8千租房要定法嗎？

民進黨立委范雲今天提出立委性騷送紀律相關修法提案，呼籲國會改革從杜絕性騷立委開始，應修正「立法委員行為法」，讓立委性騷擾...

鍾東錦財產申報不實 監察院裁罰56萬

監察院今天公布新一期廉政專刊，在公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，苗栗縣長鍾東錦在擔任苗栗縣議會副議長期間，涉及財...

陸船事件藍委提民間模式解爭端 邱太三：可選擇的項目

金廈海域發生陸船翻覆致2名陸人死亡事件，國民黨立委陳玉珍今為此質詢，關心下一步是否採民間模式弭平爭議。陸委會主委邱太三表...

一歲男童被餵餿水施虐致死 專家：此已非虐待而是凌虐

一名由新北市政府委託兒福聯盟安置的一歲多男童，去年9月轉介給台北市政府認證合格的劉姓保母照顧，疑遭劉女虐待，去年十二月底...

不在籍投票被抹紅 國民黨：已百國採用

「全世界100多個國家都採行不在籍投票，民進黨別再扣紅帽！」國民黨立法委員王鴻薇12日於國民黨記者會如此砲轟民進黨。國民黨立法委員許宇甄強調，民進黨不必在立法院還沒有討論前，就亂扣紅帽子，她更質問「不在籍投票制度究竟違反憲法哪一個條文？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。