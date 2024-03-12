軍公教退休金調整遭指選舉買票 陳建仁允諾1個月內公告

行政院今年初承諾調整軍公教退休金，遭到國民黨立委質疑「選前騙票」。行政院長陳建仁今天說，軍公教退休金與物價調整有關，主計總處要有正式公告，去年已經開始編列預算，不過調整的數字為何，還是要看物價指數，預計在一個月內就會公告。

陳建仁今天率領各部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。國民黨立委李彥秀質詢時指出，依照陸海空軍軍官士官服役條例、公務人員退休資遣撫卹法規定，中央主計機關發布的消費者物價指數（CPI），累計成長率達正負百分之五，軍士官退伍除役後的退休俸、公務人員的月退休金應予調整，至少每四年應該檢討一次。

李彥秀說，主計總處在今年1月4日宣布，2022年的消費者物價指數年增率為2.95%，2023年則為2.49%，今年2月又上漲至3.08%，過去兩年合計超過百分之五，因此行政院馬上列入討論，很多退休的軍公教人員，都是靠退休金在生活，增加調整一些些，都有很大的幫助。

李彥秀表示，政府在選前做出承諾，很多人質疑是選舉買票，至今已經超過兩個月，詢問行政院何時宣布調整方案。

陳建仁說明，軍公教退休金與物價調整有關，主計總處要有正式公告，去年已經預估會超過百分之五，所以就開始編列預算，不過調整的數字為何，還是要看物價指數，所以才會跟考試院、國防部等啟動調整機制。

李彥秀認為，這些都是行政作業，不需要等到兩個月，如果真的很重要，政府早就要有答案，陳建仁表示，預計最近就會公告。李彥秀再追問，是否會在一個月內，陳建仁則當場允諾。