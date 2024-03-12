黃國昌點名賴皮寮何時拆 吳思瑤：搞清法規別東扯西扯

民眾黨立委黃國昌汐止老家被指控佔用國有地、違建等爭議，黃國昌近期派人展開拆除。黃國昌今天再度點名副總統賴清德，萬里的賴皮寮甚麼時候要拆，可以賴著不拆嗎？民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，此違建非彼違建，黃國昌家的真違建依法拆除就乾淨俐落，不要東扯西扯。

黃國昌今天出示照片指出，歷經近半年行政程序，2月26日拿到新北市政府拆除計畫許可核准通知，3月1日就進場，要拆就一定拆，而且整棟拆、依照法定程序拆。黃國昌質疑，賴清德萬里賴皮寮甚麼時候要拆，可以賴著不拆嗎？

民進黨立委鍾佳濱表示，黃國昌一直對賴清德萬里老家法律定位不太認識，首先，賴清德萬里老家未有建物登記的建物，該建物在建築法實施前就存在的建物，是未依建築法蓋的建築，沒有建照、沒有使照，不等於違建。

對於黃國昌質疑，賴清德萬里老家未財產申報，鍾佳濱說，沒有建物登記在台灣就不是財產，無法進行財產申報，請問黃國昌有稅籍的違建，是否屬於財產申報範疇內，有無稅籍登記，算不算公職人員財產申報，請黃國昌搞清楚自己拆的違建有無依法申報再說。

鍾佳濱強調，賴清德萬里老家沒有建物登記的既有建築，跟黃國昌的違建不一樣，請黃國昌不要老是質疑賴清德老家有沒有財產申報。

吳思瑤說，此違建非彼違建，請法律人黃國昌自己先搞清楚法規，自己家是真違建就依法拆除、乾淨俐落，不要東扯西扯。