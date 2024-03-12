藍提選總統納不在籍投票 綠酸：國台辦接受選票寄對岸？

國民黨立委陳菁徽等人提出總統副總統選舉罷免法修正草案，將不在籍投票納入。民進黨立法院黨團今天表示，國民黨不在籍投票修法草案違憲、危險又不可信，請問國民黨團，如何在中國設投開票所，國台辦是否同意印有中華民國總統的選票寄送到對岸。

為推動不在籍投票，行政院修法草案限縮以對事不對人的公投優先，採行移轉投票，當事人可以在投票6個月前提出申請，作業成本相對可承受，安全性、可信度可以受到信賴的自由投票行為。

針對國民黨立委主張不在籍投票納入總統選舉，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，在野黨提出的不在籍投票版本違憲，依據憲法，在國外及中華民國自由地區人民必須返國行使投票權；第二，通訊投票或境外投票有相當高技術門檻要克服，且各國都出現選舉舞弊案例，不是說上路就上路這麼簡單；第三，國民黨不在籍投票涉及選務投入成本提升全民埋單；第四：大喇喇為境外勢力公然介選大開方便之門，讓中國毫無避諱介入台灣公正選舉；第五：如何在中國設投開票所。

民進黨立委鍾佳濱表示，國民黨可能忘了問國台辦，如果要在中國境內，行使中華民國人民公民投票權，必須把選票寄到對岸，請問國台辦可以接受，選票上印有中華民國總統字樣的選票，讓中華民國公民進行圈選嗎？請國民黨先跟國台辦問清楚。