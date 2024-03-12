打詐專法520前送立院？ 陳建仁：努力盡快

民進黨立委李坤城今天在立法院質詢提到要加重詐騙刑度，詢問打詐專法能否在5月20日前送交立法院？行政院長陳建仁表示，目前各部會正在研擬，會提高詐欺刑責，希望盡快送到立院審議。內政部長林右昌則表示，目前各部會草案已經送至內政部彙整，將於3月、4月下旬討論，目標是在這個會期提交立法院。

行政院長陳建仁、內政部長林右昌赴立法院施政報告並備質詢。

李坤城指出，2018年至2022年詐騙成長26%，詐騙經濟規模從2021年至2023年也從85億增加至178.5億，民眾不滿詐欺氾濫，法官輕判。

李坤城表示，詐騙應該要加重刑責，強化電信業者，防止詐騙業務與責任，納入量刑準則，好奇現在打詐專法進度為何？能否在5月20日前送交立法院？

「好，我努力。」陳建仁說，目前正在請各部會研擬專法內容，會健全電信金融機構、數位軟體等，並提高詐欺刑責，會使用打詐專法來處理，也希望盡快送到立法院審議。該案是由行政院政委羅秉成統籌，他也要問羅秉成最近的處理成果。

林右昌在旁補充，行政院是交由內政部來提案領銜，內政部為統籌單位，這部分涉及NCC、金管會、數發部、法務部。最新進度是各部會已於3月7日將相關草案送至內政部，目前正在彙整，接下來3月及4月下旬會由行政院召開相關會議討論，希望於此會期提交立法院，以此作為目標。