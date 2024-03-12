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植樹節赴政大種樹 蔡英文：強化森林碳匯量、厚植永續

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
總統蔡英文（左）今天赴任教16年的政大與政大實小學生一同種植「青剛櫟」。記者許維寧／攝影
總統蔡英文（左）今天赴任教16年的政大與政大實小學生一同種植「青剛櫟」。記者許維寧／攝影

總統蔡英文今協同農業部以及五院秘書長、副秘書長等人，赴國立政治大學參加「113年總統植樹活動」，至政大後山大草坪與師生共同種植青剛櫟、杜英、豬腳楠、森氏紅淡比、豆梨、四照花、台灣三角楓等7樹種。蔡英文表示，過去曾在政大任教，今天和年輕世代一同種植「青剛櫟」，希望厚植國家永續發展、強化森林碳匯量，達成2050年國家淨零排放目標。

總統蔡英文選擇植樹節當天赴政大植樹，她致詞指出，植樹可改善空氣品質、調節氣候、保護生物多樣性，今年以「一起集點樹」為主題，一同響應植樹活動，為環境保護匯聚力量。

蔡英文也肯定農業部植樹月活動，其中林業自然保育署提供具備本土特色的樹種、關心環境也正視家鄉。又今年呼應國際森林日主題「森林與創新」，透過推廣林相經濟、發展森林副產品、帶動生態旅遊和友善農業，也吸引青農返鄉，注入創生活水和創造森林經濟價值。

蔡英文也說，面對極端氣候挑戰台灣積極造林、強化森林碳匯量，維持森林覆蓋率也增加面積並加強管理，希望增加更多森林碳匯，達到淨零排放的目標。

政大校長李蔡彥指出，政大擁有豐富的校園生態，一直以來也致力打造生態永續校園，很開心今年在政大辦植樹活動，將有助學校實踐目標。他也補充，本次種植的樹會隨四季遞嬗有不同顏色變化，不僅營造多樣、豐富的校園生態景觀，未來植栽將供作同學休憩的場所，也能鼓勵學生多親近自然生態。

政大指出，今年總統植樹活動種植都會及淺山區域原生樹種，促進當地生物多樣性與永續發展，也結合原住民文化生活。植樹包括適合培育香菇段木的杜英、提供森林野生動物食物來源的青剛櫟，以及極具生態價值的四照花、豆梨、豬腳楠（紅楠）、森氏紅淡比，均屬台北優勢植群，以及特有種台灣三角楓。

總統蔡英文與政大實小學生一同灌溉樹木。記者許維寧／攝影
總統蔡英文與政大實小學生一同灌溉樹木。記者許維寧／攝影

政大 校園 蔡英文

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