植樹節赴政大種樹 蔡英文：強化森林碳匯量、厚植永續

總統蔡英文今協同農業部以及五院秘書長、副秘書長等人，赴國立政治大學參加「113年總統植樹活動」，至政大後山大草坪與師生共同種植青剛櫟、杜英、豬腳楠、森氏紅淡比、豆梨、四照花、台灣三角楓等7樹種。蔡英文表示，過去曾在政大任教，今天和年輕世代一同種植「青剛櫟」，希望厚植國家永續發展、強化森林碳匯量，達成2050年國家淨零排放目標。

總統蔡英文選擇植樹節當天赴政大植樹，她致詞指出，植樹可改善空氣品質、調節氣候、保護生物多樣性，今年以「一起集點樹」為主題，一同響應植樹活動，為環境保護匯聚力量。

蔡英文也肯定農業部植樹月活動，其中林業自然保育署提供具備本土特色的樹種、關心環境也正視家鄉。又今年呼應國際森林日主題「森林與創新」，透過推廣林相經濟、發展森林副產品、帶動生態旅遊和友善農業，也吸引青農返鄉，注入創生活水和創造森林經濟價值。

蔡英文也說，面對極端氣候挑戰台灣積極造林、強化森林碳匯量，維持森林覆蓋率也增加面積並加強管理，希望增加更多森林碳匯，達到淨零排放的目標。

政大校長李蔡彥指出，政大擁有豐富的校園生態，一直以來也致力打造生態永續校園，很開心今年在政大辦植樹活動，將有助學校實踐目標。他也補充，本次種植的樹會隨四季遞嬗有不同顏色變化，不僅營造多樣、豐富的校園生態景觀，未來植栽將供作同學休憩的場所，也能鼓勵學生多親近自然生態。