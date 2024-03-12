麥玉珍要求成立新住民委員會 陳建仁：部會數目已滿

民眾黨立委麥玉珍今天在立法院院會質詢，要求行政院成立新住民委員會，統籌辦理新住民事務。行政院長陳建仁答詢，目前有新住民統籌委員會定期開會，根據行政院組織法，目前部會數目已滿。

陳建仁答詢，移民相關事務由多部會共同配置人力辦理，目前運作無礙，為了整合協調相關部會，也成立新住民統籌委員會，各部會在新住民統籌委員會做跨部會協調，若有需要精進的地方，會請各部會加強精進的辦法。

麥玉珍質詢，根據去年統計，台灣有近60萬新住民，加上外籍移工和專業人員有80萬人，外僑生10萬多人，加起來超過200萬人，政府是否有意比照原住民委員會、陸委會等機構，設立一個部門專門服務外國人？

陳建仁答詢，行政院有個協調會報，協調會報是要定期開會的組織，各部會都一起開會，運行順暢，沒有打算要成立一個特殊機構，世界各國也沒有所謂的新住民相關機構，也是把相關業務讓內政部或移民署以及經濟部一起合作，大部分國家都這樣，甚至沒有像行政院這樣有特別協調的會報。

內政部長林右昌答詢，新住民配偶、移工、學生等，面臨的問題和需求不同，內政部在行政院協調會報中，都有把新住民包含移工等遇到的問題提出討論；新住民來台後要辦居住、戶口、金融帳戶、信用卡等不是那麼方便，內政部在會報中也提出，並進行部會協作。

林右昌答詢，新住民基金正在討論，要運用在包括人才培育、通譯人才等刀口上。麥玉珍質詢，政府對於新住民事務資源未整合，部門也沒有整合，變多頭馬車，每個機構轉來轉去，有資源重疊的問題。

陳建仁答詢，現在的二級機關數目都滿了，但原住民教育、勞動、衛福、文化、經濟、財政等事務，都有在原住民事務協調會報上討論，按照行政院組織法規定，目前包括二級機構等部會數目都滿額了，除非修行政院相關組織法，強調跨部會協調的力量，比單一部會的決定更有力量。