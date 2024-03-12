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學姊黃瀞瑩結婚了 證婚人柯文哲：祝早生貴子

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲上午參加民眾黨立法院黨團會議。記者林銘翰／攝影
民眾黨主席柯文哲上午參加民眾黨立法院黨團會議。記者林銘翰／攝影

民眾黨台北市議員黃瀞瑩昨天公布結婚喜訊，民眾黨主席柯文哲、民進黨立委王世堅擔任結婚證人，柯文哲今天受訪時笑說，現在年輕人願意結婚，「我都要跟你說謝謝了」，祝福黃瀞瑩夫妻早生貴子。

黃瀞瑩昨天在臉書以「KPI達標！」為題發文表示，「從素人到學姐，從幕僚到市議員，從單身到已婚，謝謝你們一直支持著我」，同時也感謝柯文哲和王世堅，願意成為自己和先生結婚書約上的證人，「茫茫人海曾是陌生，緣分相遇願伴餘生」。

柯文哲上午參加民眾黨立法院黨團會議，他在會後受訪時表示，黃瀞瑩當初就只是拿出結婚書約，自己簽完後才發現，另外一位證人是王世堅，現在年輕人願意結婚，「我都要跟你說謝謝了」，祝福他們夫妻早生貴子。

柯文哲 結婚 黃瀞瑩

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