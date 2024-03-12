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結婚邀柯文哲、王世堅當證人 黃瀞瑩直呼「真愛無誤」CP有共識

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩（右）昨在臉書宣布，與媒體人劉家耀（左）登記結婚的喜訊並分享多張甜蜜婚紗照。圖／取自臉書「黃瀞瑩」
民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩（右）昨在臉書宣布，與媒體人劉家耀（左）登記結婚的喜訊並分享多張甜蜜婚紗照。圖／取自臉書「黃瀞瑩」

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨在臉書宣布與媒體人劉家耀結婚喜訊並分享多張照片，其中結婚書約的證人是黨主席柯文哲與民進黨立委王世堅，引發熱議。她晚間在YouTube直播提到，他們是她理想中「真愛無誤」的CP組合，兩人過去都有不同意見，對於這件事有極大共識，她直呼很開心。

黃瀞瑩昨晚分享結婚過程，尤其是證人找來柯文哲、王世堅。她說，一開始就篤定會找柯簽名，原因在於柯一直知道自己有男友，看到她或男方都會問一下近況，但也透露柯的關心有點奇怪，來得有點突然，不是非常溫暖，王世堅則是在採訪過程或議會裡的好前輩。

她透露，「因為我想說找這2個人，八字一定很重，他們兩人一定是真心相愛，所以我覺得他們兩個給予的祝福，以及簽在同一張書約上，絕對是實屬難得機會，絕對是很特別的一張書約。」

黃瀞瑩提到，雖然柯文哲、王世堅過去在質詢有交鋒、在議題有不同意見，「可是我覺得2位都是很真誠、很真心的政治人物，我也期許自己是這樣繼續走下去的人，才會請兩位當見證人。」直呼很開心，兩位對於這件事情有極大共識，給予祝福，她花了非常多力氣約時間，分別找兩人簽名，也笑說他們認真親筆簽名，但很像印上去。

「他們2位算是我能想到的最大公約數，也是一個『真愛無誤』的組合」，黃瀞瑩坦言，這算是她理想中且蠻想要在結婚書約上的CP組合，不管10年、20年後，自己回想起這段回憶、看到這張書約時，還是有種會心一笑「很可愛、很開心的感覺。」

柯文哲知道另一位見證人是王世堅？黃瀞瑩回憶找柯簽名時的氣氛很好笑，她將結婚書約放在資料夾裡，就拿去給他簽，柯文哲當時拿著水杯一直在辦公室走來走去，也不知道在忙什麼，她一如以往淡定站在他面前說，「主席，我希望你幫我簽一個東西」，柯就問要簽什麼。

黃瀞瑩提到，她在桌上攤開結婚書約時，柯文哲看了一眼就說「喔！好啦！好啦！」，坐下來就開始簽名，簽完之後再詢問另一人找誰，得知是王世堅時，還驚訝反應「蛤？真的假的？你們辦得到嗎？」聽聞她回應一定辦得到後，他直男式的關心說，「好啦！好啦！好啦！這個年頭，年輕人願意結婚，我們要跟他們說謝謝。」

至於柯文哲有無詢問另一半是誰？黃瀞瑩表示，她是與先生一起去，「他其實一直都知道」，但是柯每次看到她或男方時，都會問一下說「欸，啊你們⋯⋯還有在一起？好啦！好啦！好啦！」等這樣子的關心。

民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩與媒體人劉家耀的結婚書約上，證人是民眾黨主席柯文哲與民進黨立委王世堅，引發熱議。圖／取自臉書「黃瀞瑩」
民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩與媒體人劉家耀的結婚書約上，證人是民眾黨主席柯文哲與民進黨立委王世堅，引發熱議。圖／取自臉書「黃瀞瑩」
黃瀞瑩分享結婚書約的證人是民眾黨主席柯文哲與民進黨立委王世堅，因為他們是自己理想中「真愛無誤」的CP組合。圖／取自YouTube「黃瀞瑩 台北有姐」
黃瀞瑩分享結婚書約的證人是民眾黨主席柯文哲與民進黨立委王世堅，因為他們是自己理想中「真愛無誤」的CP組合。圖／取自YouTube「黃瀞瑩 台北有姐」

柯文哲 結婚 黃瀞瑩

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