結婚邀柯文哲、王世堅當證人 黃瀞瑩直呼「真愛無誤」CP有共識

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨在臉書宣布與媒體人劉家耀結婚喜訊並分享多張照片，其中結婚書約的證人是黨主席柯文哲與民進黨立委王世堅，引發熱議。她晚間在YouTube直播提到，他們是她理想中「真愛無誤」的CP組合，兩人過去都有不同意見，對於這件事有極大共識，她直呼很開心。

黃瀞瑩昨晚分享結婚過程，尤其是證人找來柯文哲、王世堅。她說，一開始就篤定會找柯簽名，原因在於柯一直知道自己有男友，看到她或男方都會問一下近況，但也透露柯的關心有點奇怪，來得有點突然，不是非常溫暖，王世堅則是在採訪過程或議會裡的好前輩。

她透露，「因為我想說找這2個人，八字一定很重，他們兩人一定是真心相愛，所以我覺得他們兩個給予的祝福，以及簽在同一張書約上，絕對是實屬難得機會，絕對是很特別的一張書約。」

黃瀞瑩提到，雖然柯文哲、王世堅過去在質詢有交鋒、在議題有不同意見，「可是我覺得2位都是很真誠、很真心的政治人物，我也期許自己是這樣繼續走下去的人，才會請兩位當見證人。」直呼很開心，兩位對於這件事情有極大共識，給予祝福，她花了非常多力氣約時間，分別找兩人簽名，也笑說他們認真親筆簽名，但很像印上去。

「他們2位算是我能想到的最大公約數，也是一個『真愛無誤』的組合」，黃瀞瑩坦言，這算是她理想中且蠻想要在結婚書約上的CP組合，不管10年、20年後，自己回想起這段回憶、看到這張書約時，還是有種會心一笑「很可愛、很開心的感覺。」

柯文哲知道另一位見證人是王世堅？黃瀞瑩回憶找柯簽名時的氣氛很好笑，她將結婚書約放在資料夾裡，就拿去給他簽，柯文哲當時拿著水杯一直在辦公室走來走去，也不知道在忙什麼，她一如以往淡定站在他面前說，「主席，我希望你幫我簽一個東西」，柯就問要簽什麼。

黃瀞瑩提到，她在桌上攤開結婚書約時，柯文哲看了一眼就說「喔！好啦！好啦！」，坐下來就開始簽名，簽完之後再詢問另一人找誰，得知是王世堅時，還驚訝反應「蛤？真的假的？你們辦得到嗎？」聽聞她回應一定辦得到後，他直男式的關心說，「好啦！好啦！好啦！這個年頭，年輕人願意結婚，我們要跟他們說謝謝。」