甜曝婚訊「雙喜臨門」？ 黃瀞瑩直播分享另一伴吐14字

民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩昨在臉書宣布與媒體人劉家耀登記結婚的喜訊。外界關心突然結婚是否雙喜臨門，她晚間在YouTube直播澄清，「真的沒有，大家不用再問這個問題」，單純因為是好日，也強調結婚不會影響工作進程，從今天開始就會恢復上工，繼續為地方發聲，希望承載大家給予祝福走一輩子。

黃瀞瑩說，這2年疫情加上前幾年選舉，生活忙碌且一直投入政治工作，沒太多時間思考自己事情與生活，「我的生活長這個樣子，我也盡量把自己照顧好，對於另一半、對於很盡量希望把『凍蒜』（她的愛貓）照顧好，不管公領域或私領域，我都很認真經營我自己的生活。」

黃瀞瑩分享，早在疫情前，雙方就有共識，自己做這個決定已經拖了2年多，她雖然是雙子座，但屬於一個想法很跳動、行為很穩定的人，「今天的事情，讓我完全沒辦法淡定下來。」她鮮少對外提起私生活，不諱言是因為想保護家人、朋友，「當要說出來的時候，確實還是有點緊張。」

她透露做決定後，一直在思考用什麼方式告訴大家及怎麼樣才能得到祝福，最後透過臉書簡單文字宣布，「很感謝大家，我看到大家留言還蠻感動的」，發文後就一直看臉書、IG，直呼「沒有掉粉，很好，你們真的很棒，不要從明天開始退追蹤。」

她不諱言，大家常說政治工作是一件非常困難的事情，她也非常認真在政治工作上，真的要思考自己事情時，反而有點卻步，「我不能算是很好、顧家的老婆，但是我覺得至少2個人相處是舒服的，對方也很能理解我工作，畢竟自己也在這行業有所磨練、歷練，他非常了解我工作模式跟型態。」

「要找到共同語言的人，真的很困難。」她直言在政治這麼複雜的工作環境裡，找到這樣的人非常不容易，彼此尊重對方工作，4年下來，這樣相處模式非常穩定，可以讓她全心全力投入在喜歡的工作與事情，「人生走到31、32歲才做這決定，對很多人而言，可能有點太晚了，還是希望可以得到大家祝福。」

不少人關切為何選3月11日，黃瀞瑩說，這件事情計畫許久，但沒有通知大家，她認為個人事是柴米油鹽醬醋茶的小事，很多市政、國政新聞更值得各界關心，因此不想勞師動眾而選了昨天，最簡單原因就是「今天是好日啊！」也打趣提到這天是農曆2月2日土地公生日。