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陳耀祥報告抄襲還說沒言論自由 趙少康批不幹就亂應付

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
中廣前董事長趙少康今晚赴台北大學公行系演講前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
中廣前董事長趙少康今晚赴台北大學公行系演講前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

NCC主委陳耀祥立院業務報告抄去年，並語出「沒有真正百分之百的言論自由」。資深媒體人趙少康批評，不能說不做了就亂應付一通，難道以後回學校教書也讓學生如此？做NCC主委怎麼能說沒有百分百言論自由？

陳耀祥今赴立院業務報告並備詢，不過報告內容卻遭藍白批評七成照抄去年內容；陳卻堅定表示沒有重寫問題，有需要會再補充報告，引發眾人不滿。

趙少康今晚赴台北大學公行系演講前接受媒體聯訪時表示，陳耀祥理由是說很多事務是延續的，照此邏輯行政院很多會期到立法院報告都可以用舊的就好，幹嘛每次有新的東西出來？陳不應該說現在要回學校、不想幹就亂應付一通，應該有始有終，哪有說1萬3000字中9000字都抄以前的？而且陳還要回北大當教授，學生怎麼看？將來學生作業也可以這樣超同學的嗎？陳簡直強辭奪理。

另外，陳耀祥接受質詢時提到，「沒有真正百分之百的言論自由」，引發外界譁然。趙少康表示，鄭南榕自焚時就說要爭取百分百言論自由，這一直是民主自由很重要指標，除了違反善良風俗、法令、誹謗，否則民主國家應該要尊重百分百言論自由，陳當NCC主委怎麼能這樣說。

趙少康批評，NCC本來就要鼓勵媒體，而不是處罰媒體，NCC都是管管館、罰罰罰，國外也沒有這樣什麼都要管；特別是有線電視是無線資源，不是有線頻譜，理論上要設多少台就隨便，只是他可能品質不夠好就不給他上架而已，管那麼多幹嘛？什麼都要管，真的是很奇怪。總統當選人賴清德也是這樣想嗎？

台北大學公行系今晚舉辦校園講座，邀請中廣前董事長趙少康演講。記者李成蔭／攝影
台北大學公行系今晚舉辦校園講座，邀請中廣前董事長趙少康演講。記者李成蔭／攝影
中廣前董事長趙少康今晚赴台北大學公行系演講前接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
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NCC 言論自由 陳耀祥

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