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獨／前立委李德維 接掌新北文化基金會董事長

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
前立委李德維今天獲聘新北市文化基金會董事長。圖／報系資料照
前立委李德維今天獲聘新北市文化基金會董事長。圖／報系資料照

新北市長侯友宜回歸市政重新出發，競選期間有功人士陸續加入新北市府。前國民黨立委李德維，先前曾任侯友宜競選辦公室組織部副召集人，今天獲聘成為新北市文化基金會董事長，李德維人在國外沒有接電話，但他在基金會網頁指出，希望透過文化基金會引領市民探尋城市無限創新的可能，醞釀城市文化的內涵，帶動城市的改變，共同落實新北市安居樂業、宜居城市的願景。

財團法人新北市文化基金會前身為財團法人台北縣文化基金會，1988年成立，以推廣新北市社會教育與藝術文化、促進文化平權為理念。

李德維過去在侯友宜競選總統期間，由侯辦召集人前立委曾明宗邀請，擔任組織部門副召集人，在競選期間扮演重要攻擊手角色。

李德維今天獲聘新北市文化基金會董事長，他沒有接手機不知道本人回應，但在基金會網頁上他表示，新北市以安居樂業為城市2030願景，期盼打造新北市成為環境永續、宜人宜居的城市。近年來，在城市治理上也將設計概念導入公共政策、企業創新與社會創新，透過設計進行公共服務創新，逐步建立新北城市品牌。而一座城市的創新發展、品牌形象的建立，關鍵核心在於文化與市民生活。

李德維說，新北市有著多元融合的城市特性，發展出不同的文化地景特色，具有深厚的文化底蘊，新北市文化基金會將透過設計創新，驅動跨領域的合作，搭建政府部門、企業、在地組織與團體的跨領域合作平台，媒合創新力量，將設計創新的影響力帶到新北市不同角落。

李德維說，文花基金會將共同梳理、塑造新北這座城市獨特的城市紋理，構築兼具傳統與創新的文化氛圍，匯聚各方人們來到新北，都能感受新北這座城市的文化底蘊、發展軌跡，以及不斷創新蛻變的運轉動能，引領市民探尋城市無限創新的可能，醞釀城市文化的內涵，帶動城市的改變，共同落實新北市安居樂業、宜居城市的願景。

李德維

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