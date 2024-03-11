海地黑幫暴力動亂 外交部：駐館和僑民目前均安

海地首都太子港爆發幫派暴力，傳各國外交代表機構陸續計畫撤離。外交部表示，我國駐海地大使館持續與海地軍警單位及各國駐海地使館保持密切聯繫。據駐館瞭解，目前除美國、歐盟及德國已著手減少派駐人員或撤離人員外，其餘各國駐海地使館暫時沒有撤離派駐人員的規畫。

外交部指出，海地目前主要動亂地區集中在首都太子港及國際機場附近，駐館所在區域相對平靜。我國駐館自2021年起因應海地情勢升溫，已增派警衛並提升保全設備，以加強駐館人員維安。目前我國在海地駐守的館團成員均屬必要的工作人員，加上少數台商與僑民，共24人，彼此間保持緊密聯絡，狀況均尚安好，鑒於當地情勢混沌，倘貿然移動恐反而增加曝險可能。

外交部表示，對於海地當前局勢，目前已發布旅遊警示，再次提醒國人如無必要切勿前往。外交部已持續關注海地情勢並與駐館隨時保持聯繫，駐海地大使館也依據「緊急應變計畫」提升至「預警階段」並預作準備，並將滾動檢討應變計畫，以維護我國駐館人員及僑民安全。