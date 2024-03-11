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獨／侯友宜左右手重出江湖 謝政達新職曝光：將全力以赴

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獨／侯友宜左右手謝政達重出江湖 接工策會總幹事

聯合報／ 記者王慧瑛劉懿萱／新北即時報導
侯友宜競辦副執行長謝政達今接任新北市工商發展投資策進會總幹事。本報資料照片
侯友宜競辦副執行長謝政達今接任新北市工商發展投資策進會總幹事。本報資料照片

新北市長侯友宜選後回歸市政月餘，外界持續關注前副市長、侯友宜競選辦公室副執行長謝政達去向。謝政達下一步出爐，今就任新北市工商發展投資策進會總幹事，謝受訪說，對工策會總幹事新職將全力以赴，延續為新北市打拚的精神與態度。

新北市府小內閣人事牽動2026接班布局，侯友宜競辦核心幕僚張其強2月初卸任國民黨副秘書長，回歸接任市府懸缺已久的機要職副祕書長，目前三位副市長、三名副祕書長人數皆已補足，外界關注侯友宜左右手謝政達的下一步將何去何從。

據了解，謝忙完總統大選後，農曆年期間回花蓮老家一周，陪父親、花蓮前縣長謝深山到荖溪游泳，享受天倫之樂。謝政達有律師資格，一度傳出要回歸律師本業，如今確定重出江湖，謝接棒許炳崑，成為新北市工策會新任總幹事。

謝政達今受訪表示，對新挑戰將全力以赴，延續為新北市打拚的精神與態度，為新北拚招商、拚經濟發展。

侯友宜 謝政達

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