獨／侯友宜左右手謝政達重出江湖 接工策會總幹事

新北市長侯友宜選後回歸市政月餘，外界持續關注前副市長、侯友宜競選辦公室副執行長謝政達去向。謝政達下一步出爐，今就任新北市工商發展投資策進會總幹事，謝受訪說，對工策會總幹事新職將全力以赴，延續為新北市打拚的精神與態度。

新北市府小內閣人事牽動2026接班布局，侯友宜競辦核心幕僚張其強2月初卸任國民黨副秘書長，回歸接任市府懸缺已久的機要職副祕書長，目前三位副市長、三名副祕書長人數皆已補足，外界關注侯友宜左右手謝政達的下一步將何去何從。

據了解，謝忙完總統大選後，農曆年期間回花蓮老家一周，陪父親、花蓮前縣長謝深山到荖溪游泳，享受天倫之樂。謝政達有律師資格，一度傳出要回歸律師本業，如今確定重出江湖，謝接棒許炳崑，成為新北市工策會新任總幹事。

謝政達今受訪表示，對新挑戰將全力以赴，延續為新北市打拚的精神與態度，為新北拚招商、拚經濟發展。