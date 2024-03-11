【重磅快評】和尚不撞鐘 陳耀祥多待一天都嫌長

NCC主委陳耀祥今赴立院交通委員會針對「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」進行專案報告，他的報告被指抄襲，就連答詢也荒腔走板，對於言論自由的認知，更讓人不敢相信是出自NCC主委之口。陳建仁的內閣進入看守，但不少人仍奮力作態保衛官位，但陳耀祥的任期比看守內閣還多兩個月，以他目前的心態，實在是多待一天都嫌太長。

陳耀祥報告前，民眾黨立院黨團先開記者會，指他的近萬字報告「完全照抄」，嚴重藐視國會，將提案要求退回，黨團也質疑NCC在鏡電視申設及定頻過程中扮演護航角色；一開議後陳耀祥果然遭到在野黨立委砲轟，召委陳雪生拍板直接進入詢答，並要求NCC未來到立法院報告時，「給點新的東西，不要把那些清朝、明朝的東西都寫進來」，完全不給陳顏面。

陳耀祥的報告有沒有照抄去年報告？根據民眾黨立委林國成統計，整份報告1.3萬字有9000多字都是去年報告用詞，新的一年應該要有新的內容、今年的計畫怎麼會大部分內容都是舊的？國民黨立委黃建豪指出，這個報告之中有關換照的內容都沒有，只是把條文放上去，拜託NCC發個LINE就好了，不需要再由主委報告。

這次立委們關切的就是「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」，結果NCC整份報告有近七成是抄去年的報告，而立委要的換照內容付之闕如，只是把法律條文貼上去，NCC的不用心，這次可以說是全盤端出檯面上。

要知道的是，立委們就是認為NCC一直以來都未能獨立審查換照，甚至有護航包庇情事，所以才要NCC主委來立院報告；結果NCC只是照去年的報告重抄一次，重中之中的鏡電視執照申請取得及後續弊案等事項，幾乎都沒有提到，這不擺明要混水摸魚？

更讓人不能接受陳耀祥的態度，他竟說NCC很多業務是延續的，當然統計不太一樣，最近有成立網際網路傳播辦公室，還是有新的內容，沒有重寫問題。陳耀祥的說法完全避重就輕，如果要說業務會延續，那個部會的業務是不延續？難不成每個部會都可以仿效NCC，改幾個統計數字就可以交差？

而且，在陳耀祥報告之前，立委就明講關注的是廣電事業換照審查，報告題目也訂的很清楚，陳耀祥照抄去年報告，根本是交白卷；陳耀祥是大學助理教授，他可以容許他的學生抄去年的舊報告充數嗎？因為學業不也延續的嗎？

最扯的莫過於陳耀祥對言論自由的認知，國民黨立委黃健豪質詢中天案，問到北高行判決上訴的問題，黃直言對NCC提上訴予以尊重，但標準究竟為何、能否保證百分之百的言論自由，陳回應時竟說：「沒有真正百分之百的言論自由，你說殺人放火這種恐嚇是言論自由嗎？」

NCC管的是媒體，法定職掌為通訊傳播監理及網際網路傳播政策、法令、執行 ，無一不涉言論自由。陳耀祥把言論自由和殺人放火恐嚇拿來相提並論，看來陳不僅「綠膽忠魂」，而且失言，失職、失格。陳耀祥一再說要返回校園教書，似已無心戀戰，但心態卻比看守內閣更不適任，當一天和尚撞一天鐘，不撞鐘的和尚，多留一天都嫌太長。