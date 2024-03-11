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整併黃復興還不夠 9學者倡議中常會也要組改

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
由9位學者組成的「開放政黨實驗室」發表聲明，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，呼籲國民黨應在新一屆中常會進一步推動組改，將縣市長和國會領袖納為當然中常委，也把各級民代都列為全代會當然黨代表，讓具民意基礎的縣市長和立委參與黨的決策機制，打造內造民主的國民黨。圖／開放政黨實驗室提供
由9位學者組成的「開放政黨實驗室」發表聲明，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，呼籲國民黨應在新一屆中常會進一步推動組改，將縣市長和國會領袖納為當然中常委，也把各級民代都列為全代會當然黨代表，讓具民意基礎的縣市長和立委參與黨的決策機制，打造內造民主的國民黨。圖／開放政黨實驗室提供

國民黨主席朱立倫推動黃復興黨部改組，學者組成的開放政黨實驗室表示，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，國民黨應在新一屆中常會，進一步推動組改，將縣市長和國會領袖納為當然中常委，把各級民代都列為當然黨代表，讓具民意基礎的縣市長和立委參與黨的決策機制，打造內造民主的國民黨。

開放政黨實驗室聲明指出，肯定國民黨推動組織改造的勇氣，廢除特種黨部，讓地方黨部整合退伍軍人黨員和一般民眾黨員，有助於拉近世代間、不同團體間的距離，降低黨內民主過程中，不同世代和不同團體間的對立，這是國民黨組織結構向支持者結構靠攏的第一步。

聲明說，上周六的中常委投票提醒大家，國民黨距離內造民主相當遙遠。中常委參選人數低於應選人數，顯示國民黨的最高權力機構，不具備實質權力，又肩負募款責任，自然吸引力有限。更令人憂心者，是此次獲選成員的社會民意基礎相當薄弱。27位當選人中，立委只有一位，民選公職只有8位，三分之一不到，比上屆還少。相對而言，上屆中常委有10位民選公職，包含7位立委，以內造化為標準，本屆中常委比上屆還要退步。

聲明指出，國民黨兩年前曾提出中常會改革方案，包括選任中常委由29席減少到15席，將全國分為若干選區，由黨代表從中央委員中，採無記名單記投票，各選區應選名額每2人應有1人具現任民選公職身分；黨主席指定的中常委名額，從6人至11人，改訂為10人。兩年前的改革案，有多少適用於這次中常委選舉？未來黨中央要如何補強中常會組成和民選公職間的落差？期待能繼續努力。

聲明表示，比較國內三大主要政黨，國民黨內造化程度最低，民進黨縣市長和中央、縣市層級議員都是當然黨代表，最高權力機構的中常會納入直轄市長、縣市長代表、和立法院代表作為當然中常委，17席中常委11席是民選公職。

聲明指出，年輕的民眾黨中央委員超過半數是現任立委，中央委員之上沒有更高的權力機關。國民黨從黨代表，中央委員，中常委，民選公職都是少數。以這樣的組成，黨的意志自然和支持者意志出現落差，造成黨內實力人物不敢和黨機器靠得太近。如此惡性循環，對重返執政極為不利。

中常委 中常會 國民黨

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