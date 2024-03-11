國安局評估： 誰當選美總統 友台制中不變

今年美國總統大選將出現前總統川普對決現任總統拜登，我國家安全局評估，無論何人當選美國總統，友台制中政策不致大幅改變。

國安局長蔡明彥今天列席立法院外交及國防委員會，就「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」專題報告及備詢。

國安局指出，中共將持續強化對台壓拉兩手作為，目前值我大選結束、美大選將至之際，中共除加強鞏固「國際一中」格局，也持續藉由硬軟兩手策略，對台進行壓拉操作。在施壓方面，除軍事威懾、外交打壓、經濟脅迫外，亦可能逐步增加法律作為，炒作兩岸管轄權爭議，意圖改變台海現狀；在拉攏方面，將延續去年對台廣泛交流政策，邀我各階層團體赴陸，並伺機操作統戰分化，以形塑對其有利的兩岸形勢。

國安局送交立法院報告指出，美國兩黨均重視中共戰略挑戰，拜登與川普均將中共視為挑戰，此已成為美國兩黨共識；當前拜登政府對中共採取「去風險、不脫鉤」及「小院高牆」科技管制等政策，但也進行溝通對話、管控分歧，同時協助台灣提高經濟、軍事、外交能量，爭取國際共同關注台海情勢。

至於川普，雖宣稱與中共總書記習近平有良好互動，但認為美國須維持戰略嚇阻能量、先進軍事科技優勢，以應對中共挑戰，並主張對陸課徵高額關稅平衡貿易逆差，尋求對陸逐漸脫鉤。

國安局認為，鑒於美國兩黨均將中共視為主要戰略競爭對手，也支持深化台美合作關係，應對中共對印太區域挑戰，因此無論何人當選美國總統，友台制中政策不致大幅改變。

國安局表示，中共在經濟問題難解下，仍挹注高額軍費加速建軍備戰，尤其年來頻運用軍事、灰帶手段在第一島鏈周邊強勢維權、干擾外軍活動，並積極外擴戰訓場域，同時與俄開展海空聯演聯巡、軍科合作，意圖改變印太區域現狀，增添地緣戰略風險。