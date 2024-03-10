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數位部出差大撒幣挨轟急澄清 游淑慧酸「可憐」：打詐效率這樣高就好

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧。報系資料照
國民黨北市議員游淑慧。報系資料照

國民黨立委徐巧芯才踢爆數位部唐鳳花4億蓋數位部；議員游淑慧也指該部2人出差到舊金山8天花72萬，其中一人機票更要17萬。數位部今澄清是因疫情解封旅客增加、航空燃油價上漲，致使美歐及亞太地區機票調漲約30%。對於數位部火速回應，游淑慧今天再度在臉書酸爆數位部「真是可憐喔，打詐效率有這麼高就好。」

游淑慧也提醒數位部，不斷搪塞指預算都是立法院三讀通過，這可是拉立法院出來躺槍，這也提醒人民兩件事，第一：上一屆民進黨的多數立委有多麼荒謬和怠惰；另外這一屆的民進黨立委不要再包庇縱容，因為好心被狗咬。游也在文末標註問唐鳳「你知道你在亂花錢嗎？」

游淑慧今天在臉書說，數位部連夜花時間發新聞稿反駁她和徐巧芯的質疑，並花時間去攀比別的機關的出國預算，「打詐效率有這麼高就好」，攤上唐鳳這樣一個部長，數位部的成績和專業才會這樣被質疑。

游說，沒人說部長出國不能坐商務艙，但數位部出國也太多了吧，看看112年度交通部主管決算書，人家國外旅費才278萬，「數位部出國經費是大部的N倍，好意思發新聞稿？」出國預算、裝潢預算、租辦公室預算、打詐成績，藍綠立委都在質疑。

游淑慧也問數位部，怎麼不敢反駁民進黨立委林俊憲、綠媒和國安高層？國民黨民代質疑人民有感，就是因為數位部的作為，讓人民反感。

數位發展部長唐鳳。本報資料照片
數位發展部長唐鳳。本報資料照片

唐鳳 徐巧芯 數位部 游淑慧

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