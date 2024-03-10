蔡總統：民主自由 是每一代台灣人勇敢追求的目標

總統蔡英文今天以錄影方式為「2024北美洲海外台灣人228 77周年線上紀念活動」致詞。她說，二二八事件所造成的傷害，是台灣社會要共同面對的歷史，行政院將帶領六個部會，繼續推動台灣轉型正義工程。不管是這一輩、或下一代，都應該了解，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標，有責任一起守護台灣的民主自由，這條路會繼續打拚。

蔡總統致詞表示，「我們一起在這裡紀念228事件受難者，提醒大家不要忘記這段台灣歷史艱苦的過去。」她說，228事件所造成的傷害，是台灣社會要共同面對的歷史。所以過去8年，政府透過立法、建立組織，推動轉型正義的工程，也是第一次在學校與社會做人權跟轉型正義的教育。

蔡總統說，她相信，經過政府與民間的打拚，台灣人民能夠更加了解歷史、面對真相，一起向前走。社會用很多方式為轉型正義做出貢獻。例如台北101大樓點燈紀念228，讓全世界看到台灣對民主、自由的堅持；這個月，「尋找湯德章」這部228受難者的紀錄片，就可以在電影院看到。

蔡總統表示，台灣轉型正義的工程，行政院帶領6個部會繼續推動，這條路，一定要繼續走下去。因為不管是這一輩人或是下一代都應該了解，民主自由是每一代台灣人勇敢追求的目標，有責任一起守護台灣的民主自由，這條路會繼續打拚。

蔡總統並感謝鄉親在海外為台灣拚外交，爭取更多民主國家支持台灣。