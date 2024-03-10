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影／陳宥丞議員港湖服務處喬遷 柯文哲送小草當賀禮

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
民眾黨主席柯文哲（後中）今天出席台北市議員陳宥丞（後排左二）港湖服務處喬遷茶會。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（後中）今天出席台北市議員陳宥丞（後排左二）港湖服務處喬遷茶會。記者邱德祥／攝影

台北市議員陳宥丞今天舉行港湖服務處喬遷茶會，民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊黃國昌、新光小公主吳欣盈、市議員林珍羽黃瀞瑩等人出席祝賀，柯文哲送陳宥丞一盆小草當賀禮，並和大家一起主持揭幕式。

蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，連速食店也開始禁用胡椒粉等食材。民眾黨主席柯文哲今天也被問起食安問題，柯文哲表示源頭管理本來就是政府該做的事情，「不是問我，應該問當前的政府」。被問起是否敢吃，柯表示，不是我敢吃不敢吃，就算不想吃，「能夠不吃到嗎？」

針對民眾黨2026議員規畫，柯文哲受訪時表示，現在都還在準備階段，其實第一步要先找到更好的人才，先建立人才庫，至於議員席次目標？柯文哲表示，2026再來問還來得及，目前還在準備階段。針對國民黨桃園市議員凌濤諷民眾黨的問題不在「+1」，而是連「N」都沒有？柯文哲則說「我們是小草精神」。

民眾黨主席柯文哲（中）今天出席台北市議員陳宥丞（左）港湖服務處喬遷茶會。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（中）今天出席台北市議員陳宥丞（左）港湖服務處喬遷茶會。記者邱德祥／攝影
台北市議員陳宥丞（左二）今天舉行港湖服務處喬遷茶會，市議員林珍羽（右）和黃瀞瑩（右二）出席祝賀。記者邱德祥／攝影
台北市議員陳宥丞（左二）今天舉行港湖服務處喬遷茶會，市議員林珍羽（右）和黃瀞瑩（右二）出席祝賀。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（右四）今天出席台北市議員陳宥丞（右五）港湖服務處喬遷茶會，和立委黃國昌（右二）、吳欣盈（右三）一起主持揭幕。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（右四）今天出席台北市議員陳宥丞（右五）港湖服務處喬遷茶會，和立委黃國昌（右二）、吳欣盈（右三）一起主持揭幕。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今天出席台北市議員陳宥丞（左）港湖服務處喬遷茶會，柯文哲送陳宥丞一盆小草當賀禮。記者邱德祥／攝影
民眾黨主席柯文哲（右）今天出席台北市議員陳宥丞（左）港湖服務處喬遷茶會，柯文哲送陳宥丞一盆小草當賀禮。記者邱德祥／攝影

吳欣盈 林珍羽 柯文哲 民眾黨 議員 黃國昌 黃瀞瑩 黃珊珊

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