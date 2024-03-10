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影／陳宥丞議員港湖服務處喬遷 柯文哲送小草當賀禮
台北市議員陳宥丞今天舉行港湖服務處喬遷茶會，民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊、黃國昌、新光小公主吳欣盈、市議員林珍羽和黃瀞瑩等人出席祝賀，柯文哲送陳宥丞一盆小草當賀禮，並和大家一起主持揭幕式。
蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，連速食店也開始禁用胡椒粉等食材。民眾黨主席柯文哲今天也被問起食安問題，柯文哲表示源頭管理本來就是政府該做的事情，「不是問我，應該問當前的政府」。被問起是否敢吃，柯表示，不是我敢吃不敢吃，就算不想吃，「能夠不吃到嗎？」
針對民眾黨2026議員規畫，柯文哲受訪時表示，現在都還在準備階段，其實第一步要先找到更好的人才，先建立人才庫，至於議員席次目標？柯文哲表示，2026再來問還來得及，目前還在準備階段。針對國民黨桃園市議員凌濤諷民眾黨的問題不在「+1」，而是連「N」都沒有？柯文哲則說「我們是小草精神」。
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