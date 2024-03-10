影／陳宥丞議員港湖服務處喬遷 柯文哲送小草當賀禮

台北市議員陳宥丞今天舉行港湖服務處喬遷茶會，民眾黨主席柯文哲、立委黃珊珊、黃國昌、新光小公主吳欣盈、市議員林珍羽和黃瀞瑩等人出席祝賀，柯文哲送陳宥丞一盆小草當賀禮，並和大家一起主持揭幕式。

蘇丹紅辣椒粉食安風暴延燒，連速食店也開始禁用胡椒粉等食材。民眾黨主席柯文哲今天也被問起食安問題，柯文哲表示源頭管理本來就是政府該做的事情，「不是問我，應該問當前的政府」。被問起是否敢吃，柯表示，不是我敢吃不敢吃，就算不想吃，「能夠不吃到嗎？」