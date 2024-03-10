2026布局藍酸連N都沒..哪+1 柯文哲：這是我們小草精神

民眾黨議員陳宥丞今天港湖服務處喬遷，包括黨主席柯文哲、民眾黨立委黃國昌、黃珊珊等人祝賀，對於布局2026先前提出議員提名策略是否採N+1？媒體今天問柯文哲，這個N+1遭藍營酸是抄襲他們2018年策略，並指連N都沒有，哪來的+1？柯文哲笑回，「對啦，目前我們全台灣加起來只有15位議員，連N都沒有，很少，但是這樣，這是我們小草精神。」

柯文哲講完還轉頭向一旁的民眾黨議員陳宥丞說，「其實我送你的小草...，其實是松樹，是松樹的幼苗。」

對於接下來民眾黨2026布局？柯文哲則低調表示，現在還在準備階段，第一步是要先找到更好的一些人才，先建立更好人才庫，選舉2026再講，現階段發現人才、培養人才。至於2026議員目標席次多少，柯重申2026現在還早，2026再來問他還來得及。

媒體今天也問柯文哲，黨團是否調整空戰策略，未來將開發新的網路節目？柯說，因為剛選舉完，這是一個reset重新開始的時機，很多東西還在規畫，到時候出來再來跟大家報告。