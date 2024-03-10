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內政部反詐驚見柯音檔 柯文哲酸綠：跟我認知的差不多
詐騙愈來愈猖獗，國民黨立委陳菁徽日前在立法院總質詢時，質疑內政部提供給各部會宣傳的反詐宣導素材，裡面竟藏有民眾黨主席柯文哲的競選錄音檔。媒體今天問柯，是否覺得被捲入有無妄之災的感覺？柯文哲今天再酸綠，表示「民進黨會...反正差不多，跟我認知的民進黨差不多。」
對於藍委質疑中央反詐騙宣導不力，並點出內政部提供各部會宣傳的反詐宣導素材，不只有資料夾空白，資料可以為任何人刪除，更誇張的是，裡面竟藏有民眾黨主席柯文哲的競選錄音檔。
柯文哲今天上午出席民眾黨議員陳宥丞服務處喬遷，被問及此事是否有遭受無妄之災感覺？柯文哲酸爆民進黨，表示會發生這種事「民進黨會...反正差不多，跟我認知的民進黨差不多。」
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