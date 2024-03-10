王世堅嗆裕隆偽國產 她酸玩不出新把戲「木馬屠城玩10年」

民進黨立委王世堅日前在立法院財委會質詢時，針對國產車品牌裕隆高分貝拍桌指責，指裕隆將大陸的電動車零件引進台灣再組裝成「偽國產車」，痛斥政府關稅保護裕隆這阿斗70年，結果反攻大陸沒成還可能成「21世紀科技版的木馬屠城記」。對此，國民黨台北市議員游淑慧則酸王世堅「老王玩不出新把戲，一隻木馬玩10年。」

游淑慧在臉書提到，台灣能不能別再搞這種莫須有罪名？並指王世堅在103年當議員時，質詢前市長郝龍斌、國民黨副主席連勝文訪中是木馬屠城；107年王世堅質詢民眾黨主席、前市長柯文哲嗆柯兩岸一家親是木馬屠城；113年王世堅又質疑裕隆汽車，把大陸電動車的零件引進台灣組裝成。

游淑慧酸王世堅，抗中、高分貝、拍桌、誇張演出，因為這一招有票，所以一玩再玩。但從政治、藝人到企業，民進黨一貫的指控：賣台、引清兵入關、不愛台，用綠色意識形態汙名化和壓垮，台灣各個層面的發展與競爭力。真是夠了

游也在文末提到，「我家的電鍋也是made in china，天啊，木馬屠城..我吃中國制電鍋飯。」