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立委爆內政部反戰宣傳資料夾竟有柯文哲競選音檔 林右昌揭原因

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
內政部長林右昌。本報資料照片
內政部長林右昌。本報資料照片

近來傳出多位立委遭到炸彈恐嚇信件，內政部長林右昌今天表示，目前調查IP位置都在境外，有部分在中國境內，必須跨國協作之外，警方會全力與國際合作，逮捕查緝傳送恐嚇信件嫌犯。同時，林右昌已要求警政署強化對國會議員人身安全保護。

林右昌表示，目前初步調查結果，這些恐嚇信件IP都在境外，分別在不同國家，其中包括中國境內，已經透過管道尋求跨國協助，盡速逮捕恐嚇犯歸案，若有最新進度，刑事警察局將對外說明。

有立委爆料，內政部反戰宣傳雲端資料夾內，竟有民眾黨主席柯文哲競選音檔。林右昌今天說明事件原因，事因在於刑事局建構一個開放的雲端硬碟，並提供連結給各單位下載內容，後來有嘉義之聲電台人員，不小心上傳柯文哲委託的音檔，所以造成誤會，相關雲端硬碟跟資料皆已經刪除下架，沒有資安問題。

基隆東岸商場爭議延燒，公民團體「山海公民拆樑行動」昨天在網路宣布開始連署罷免基隆市長謝國樑。林右昌表示，民間團體發動罷免，這是公民權利，予以尊重，但身為基隆人，看到自己的市長被發動罷免，「我覺得這並不是一個光榮的事情。」

林右昌說，東岸過去髒亂連遊客經過都搖頭，他擔任基隆市長任內吸引民間投資，變成基隆之光，這樣非常單純的民間參與公共建設的案子，如今卻變成政治攻防的焦點，相信基隆人也不樂見。

恐嚇 林右昌 柯文哲 罷免 謝國樑

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