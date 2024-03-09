國民黨中常委選舉結果出爐！周典論之女周孟蓉也在當選之列

今為國民黨中常委選舉，下午宣布第21屆第2任中常委選舉順利完成，共選出27位選任中常委，將於13日周三就任。

秘書長黃健庭今日下午於中央黨部宣布選舉順利完成。第21屆第2任中常委選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33％。

黃健庭宣布當選名單後，表示恭喜27位中常委當選人，並期待與27位新任中常委一起承擔黨務改革的重責大任。