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國民黨中常委選舉結果出爐 周典論之女周孟蓉也在當選之列

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國民黨中常委選舉結果出爐！周典論之女周孟蓉也在當選之列

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨今天舉行中央常務委員選舉投票，圖為板橋投票所。記者潘俊宏／攝影
國民黨今天舉行中央常務委員選舉投票，圖為板橋投票所。記者潘俊宏／攝影

今為國民黨中常委選舉，下午宣布第21屆第2任中常委選舉順利完成，共選出27位選任中常委，將於13日周三就任。

秘書長黃健庭今日下午於中央黨部宣布選舉順利完成。第21屆第2任中常委選舉人數1263人，投票數1002票，投票率79.33％。

黃健庭宣布當選名單後，表示恭喜27位中常委當選人，並期待與27位新任中常委一起承擔黨務改革的重責大任。

中常委當選人中可見多位民意代表，如立委鄭正鈐、台北市議員徐弘庭、新北市議長蔣根煌、新北市議員林金結、桃園市議員朱珍瑤、高雄市議員黃紹庭、新竹市議員陳慶齡、台東縣副議長林琮翰等。另有屏東縣議長周典論之女周孟蓉也在當選之列。

國民黨主席朱立倫今中午出席中央常務委員選舉投票，強調黨的組織改革達到內造化、年輕化、輕量化之前不會停止。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今中午出席中央常務委員選舉投票，強調黨的組織改革達到內造化、年輕化、輕量化之前不會停止。記者潘俊宏／攝影
今為國民黨中常委選舉，下午宣布第21屆第2任中常委選舉順利完成，共選出27位選任中常委，將於13日周三就職。圖為當選名單。圖／國民黨文傳會
今為國民黨中常委選舉，下午宣布第21屆第2任中常委選舉順利完成，共選出27位選任中常委，將於13日周三就職。圖為當選名單。圖／國民黨文傳會

中常委 周典論 周孟蓉 國民黨 鄭正鈐 黃健庭

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