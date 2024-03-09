獨／黃國昌喊「絕對反對」翁柏宗接任NCC主委 理由是這樣
傳民進黨內部屬意提名國家通訊傳播委員會（NCC）翁柏宗擔任NCC主委，民眾黨立委黃國昌接受本報電訪時表示，翁柏宗是民進黨誰的人馬大家都知道，他個人意見只有「絕對反對」四個字，請翁柏宗說清楚自己在鏡電視案扮演的角色。
黃國昌表示，不管是誰放話，翁柏宗是民進黨內誰的人馬大家都知道，他是絕對反對，請翁柏宗自己出來交代清楚，在鏡電視案中扮演什麼角色、跟鏡電視裴偉傳遞了多少訊息、洩了多少密，請翁柏宗自己先出來講清楚。
黃國昌表示，若要問黨團意見，需帶回黨團討論，若問他個人意見，只有「絕對反對」四個字。
下周一NCC主委陳耀祥周一將到立法院交通委員會進行「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」專題報告；黃國昌批評，NCC的書面業務報告未回答專題報告問題，書面專案報告也一樣在混。
黃國昌斥，NCC業務報告幾乎全部照抄去年的內容，交作業的品質比小學生還爛，請教陳建仁這就是所謂的戰戰兢兢全力以赴嗎？他認為立法院交通委員會應該要把報告退回，叫陳耀祥回家重寫。
黃國昌批，NCC專案報告根本沒有針對大家關心的問題提出任何實質的說明，如果是要把法條貼一貼就當報告的話，何必要他交報告，法條自己看看就好了啊。
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