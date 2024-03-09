批NCC業務報告「幾乎照抄去年內容」 黃國昌：看到要吐血

NCC主委陳耀祥周一將到立法院進行報告，民眾黨立法院黨團總召黃國昌批評，這是扯到爆的業務概況報告，他看完簡直要吐血，整份報告29頁共約1萬3000字，有超過9300字以上是完全照抄去年的舊內容。

黃國昌指出，其他未照抄的部分，幾乎是NCC官員出國考察行程，痛批連小學生寫報告都不敢如此偷懶敷衍，何況是主管機關交給立法院的報告？現在NCC是把立委都當笨蛋嗎？到底是要如何傲慢，才會表現得如此荒腔走板？

黃國昌指出，另一份「廣電事業申設換照審查程序暨執行狀況」專案報告，空洞到不知該如何吐槽，請問陳建仁院長，這就是您所謂的「面對新民意、新國會，未來3個月行政團隊仍會戰戰兢兢全力以赴」嗎？交通委員會應該把報告退回，叫陳耀祥回家重寫。