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中常委參選不足額 朱立倫：因採嚴審 盼與基層結合

聯合報／ 記者屈彥辰／新北即時報導
國民黨主席朱立倫今天出席中央常務委員選舉投票，強調黨的組織改革達到內造化、年輕化、輕量化之前不會停止。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席朱立倫今天出席中央常務委員選舉投票，強調黨的組織改革達到內造化、年輕化、輕量化之前不會停止。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席朱立倫今午赴國民黨新北市黨部，進行中常委選舉投票。本次中常委選舉首次有不足額的情況。朱立倫表示，登記人數是超過的，採嚴格審查，盼中常委更能跟基層結合，此外他也不擔心因陸配中常委的部分遭抹紅，他重申整併黃復興黨部原意，希望爭取退伍軍人支持。

今午時分，朱立倫現身國民黨新北市黨部，面對媒體，逕行進入黨部投票，待投票完畢才受訪。

針對這次中常委的選舉首次有不足額的情況，說是權力被弱化，是否可能變成常態。朱立倫表示，當時登記的人數是超過的，只是嚴格審查，最重要的是希望中常委能對黨貢獻或提出建言，協助黨爭取更多支持，指定中常委都是會以民意代表根據代表性的人士為主，希望中常委更能跟基層結合在一起。

關於是否可能會有中常委改革，精簡中常委的人數。朱立倫表示，每一項改革持續進行中，希望能夠讓黨達到年輕化、內造化、輕量化，這是不會改變的目標，會持續進行。

對於陸配中常委，是否希望對健保的問題多發聲，另外關於整併黃復興黨部，台北市議員鍾小平擔心黃復興變「白復興」，有青壯成員或陸配轉投白營。朱立倫回應，之所以提出這樣的改革，除了讓原來較資深、老一輩的黃復興黨員繼續能服務黨，或是跟黨結合在一起，要爭取的是中青壯世代非常多的退伍軍人，目前90%都不是黨員，希望能夠爭取他們成為國民黨員或支持者。

至於是否擔憂因陸配中常委被抹紅。朱立倫說，不會，在台灣的人口比例上，有越來越多的新住民，新住民不管來自中國大陸、東南亞，都是台灣人的一部分。他過去也提名來自東南亞的立委，這次也有不分區的陸配立委，雖然沒有當選。繼續說，黨內有些黨員同志來自各國或大陸地區，這些都是台灣人的一部分。

中常委 朱立倫

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